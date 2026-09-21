Bentley về 'chung nhà' với loạt hãng xe sang tại Việt Nam

TPO - Sau khi có nhà phân phối mới, Bentley chính thức về cùng nhà với loạt thương hiệu xe sang Anh Quốc thuộc Jaguar Land Rover tại Việt Nam.

Mới đây, Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility (PPTMG) xác nhận chính thức tiếp quản hoạt động của đại lý được ủy quyền Bentley Motors tại Việt Nam từ ngày 27/8. Trước đó, thương hiệu xe sang Anh quốc được phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam.

Việc chuyển giao này đưa Bentley gia nhập đội hình thương hiệu xe sang Anh quốc do PPTMG quản lý và phân phối tại Việt Nam, bên cạnh các thương hiệu thuộc Jaguar Land Rover (JLR) gồm Jaguar, Range Rover, Defender và Discovery.

Theo đơn vị phân phối mới, khách hàng đang sở hữu xe Bentley tại Việt Nam vẫn được duy trì các chính sách bảo hành, dịch vụ và hỗ trợ hậu mãi như trước, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao. PPTMG cũng cam kết sẽ duy trì đầy đủ các tiêu chuẩn toàn cầu của Bentley tại Việt Nam.

Showroom của Bentley tại TP.HCM.

Thương hiệu Bentley bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2014. Trước khi thay đổi đơn vị phân phối, Bentley có hai trung tâm dịch vụ ủy quyền tại Hà Nội và TP.HCM. PPTMG chưa công bố kế hoạch mở rộng hệ thống showroom hoặc xưởng dịch vụ dành cho khách hàng Bentley trong thời gian tới.

Trong thời gian được phân phối bởi CT-Wearnes, các dòng xe Bentley được đưa về Việt Nam khá đa dạng, nổi bật có Bentayga, Continental GT, Flying Spur và Mulsanne. Các mẫu xe Bentley tại Việt Nam được định vị ở nhóm xe siêu sang, cạnh tranh với Rolls-Royce.

Mẫu xe mới gần nhất được nhà phân phối này giới thiệu tại Việt Nam là Bentley Flying Spur Hybrid vào năm 2022, với giá khởi điểm 16,8 tỷ đồng.

Bentley Flying Spur Hybrid ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2022.

Tại thời điểm ra mắt, Flying Spur Hybrid được giới thiệu là mẫu sedan hạng sang đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ truyền động hybrid.

Trước trường hợp của Bentley, CT-Wearnes cũng từng chuyển giao quyền phân phối các thương hiệu xe mô tô cao cấp gồm Royal Enfield và Ducati cho các đơn vị khác.