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Xe

Xe bán tải điện nổi tiếng của Ford bị thay thế

Lê Tuấn

TPO - F-150 Lightning hiện đã không còn được bán trên thị trường, trong khi Ford đang chuẩn bị ra mắt các dòng bán tải điện thế hệ mới vào năm 2027.

Theo Electrek, Ford đã dừng sản xuất F-150 Lightning từ tháng 12 năm ngoái. Mẫu xe từng giữ vị trí bán tải điện bán chạy nhất tại Mỹ hiện đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website Ford.

Trang chủ của hãng đưa ra thông điệp “F-150 Lightning đang chuyển mình”, đồng thời hé lộ một thế hệ xe điện mới được phát triển trên nền tảng Universal Electric Vehicle (UEV).

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Mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng UEV sẽ là Fathom, một mẫu bán tải thuần điện dự kiến bán ra từ đầu năm 2027. Giá của bản tiêu chuẩn dự kiến dưới 30.000 USD (khoảng 780 triệu đồng).

Là mẫu xe đầu tiên phát triển trên nền tảng UEV mới, Fathom được Ford kỳ vọng tạo ra bước tiến đáng kể so với F-150 Lightning về hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như khả năng sinh lợi cho hãng.

Ford cho biết mẫu bán tải điện mới sẽ có không gian nội thất rộng hơn Toyota RAV4 và là mẫu xe đầu tiên của hãng tích hợp trực tiếp Apple Maps vào hệ thống dẫn đường.

Ford dự kiến bắt đầu sản xuất Fathom tại nhà máy ở Kentucky vào đầu năm 2027. CEO Jim Farley cũng đã hé lộ hình ảnh mẫu xe trong lần xuất hiện công khai đầu tiên hồi đầu tháng này.

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Ford Fathom mới hướng tới phân khúc bán tải điện giá phổ thông.

Tuy nhiên, Fathom sẽ không trực tiếp thay thế F-150 Lightning. Đây là mẫu bán tải điện cỡ trung, thậm chí có thể được xem là khá nhỏ so với F-150. Thay vào đó, Ford đang phát triển một mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV/REEV) để đảm nhiệm vai trò thay thế F-150 Lightning.

Mẫu xe này sẽ sử dụng động cơ xăng làm máy phát điện, cung cấp tổng phạm vi hoạt động hơn 1.100 km. Theo CEO Ford, EREV là một giải pháp tối ưu với quãng đường di chuyển xa khi nạp đầy nhiên liệu, và 90% thời gian xe hoạt động hoàn toàn bằng điện.

Ford chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của Fathom và mẫu EREV. Tuy nhiên, khi thời điểm ra mắt đang đến gần, nhiều thông tin về hai mẫu bán tải mới dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.

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Bán tải điện F-150 Lightning đã ngừng phân phối.

Trong thời gian chuyển tiếp, Ford vẫn tiếp tục hỗ trợ những khách hàng đang sử dụng F-150 Lightning hiện tại thông qua các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ trực tiếp.

Tại Việt Nam, phân khúc EREV cũng đang nóng lên với sự tham gia của Volkswagen và VinFast. Mới đây nhất, hãng xe Việt Nam trình làng mẫu VF Wild - bán tải đầu tiên dùng công nghệ REEV ở nước ta.

Lê Tuấn
#Ford #F-150 Lightning #bán tải điện #Fathom #EREV #xe bán tải

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