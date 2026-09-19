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Xe

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Loạt xe máy mới đổ bộ thị trường Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Tháng Ngâu vừa đi qua, ngay lập tức có những mẫu xe máy mới được tung ra để khuấy động thị trường.

Tháng ngâu hay tháng 7 Âm lịch là thời điểm nhiều người kiêng mua sắm. Theo đó, các mặt hàng như xe máy cũng bị ảnh hưởng buộc hãng xe phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Bên cạnh các chương trình ưu đãi khuyến mãi, hàng loạt sản phẩm mới từ các hãng xe đã rục rịch kế hoạch ra mắt thị trường sau khi tháng Ngâu kết thúc.

Mới đây, hôm 18/9, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe tay ga Sh mode. Xe được phân phối với 4 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể Thao.

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Giá niêm yết được công bố cho 4 bản lần lượt tương ứng 60,79 - 65,89 - 67,09 - 67,59 triệu đồng (VAT 10%). Mức giá mới tăng so với bản đời cũ khoảng hơn 2 triệu đồng.

Đổi lại, Honda Sh mode 2027 có một số nâng cấp gồm đồng hồ tốc độ chuyển sang dạng màn hình TFT 4,2 inch mới, thay cho đồng hồ cơ trước đây, cổng sạc USB trong hộc đồ trước nâng lên thành Type-C, khóa thông minh Smart Key thêm tính năng cảnh báo quên tắt khóa điện.

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Một nâng cấp quan trọng khác nằm ở động cơ eSP 125cc quen thuộc giờ đây được tối ưu để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

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Mẫu xe tay ga này cũng được bổ sung các phối màu mới gồm màu Trắng Đen mới cho bản Thể thao, màu Xanh Đen mới cùng logo Sh mode vàng kim cho bản Đặc biệt. Bản Tiêu chuẩn cũng có màu Trắng Đen mới nhưng đi cùng bộ mâm bạc và logo màu chrome sáng.

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Màu Xanh Đen mới trên Sh mode 2027 bản Đặc biệt.

Bản Tiêu chuẩn sử dụng phanh CBS, trong khi các bản cao hơn được trang bị phanh ABS bánh trước. Xe có cốp dưới yên 18,5 lít, đèn pha LED 2 tầng, đèn định vị LED ở yếm trước,...

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Phanh ABS bánh trước chỉ có trên các bản từ giữa đến cao.

Trước đó hồi đầu tháng, Honda cũng giới thiệu phiên bản mới của dòng Super Cub C125. Tương tự như Sh mode mới vừa ra mắt, mẫu xe số này được bổ sung màu sắc mới và động cơ đạt chuẩn Euro 4.

Theo kế hoạch của Honda Việt Nam, toàn bộ các dòng xe máy sử dụng động cơ xăng ra mắt trong năm 2026 sẽ được trang bị động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Đây là bước đi nhằm thích ứng với lộ trình kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội, TPHCM từ 1/7/2027.

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Mẫu Vario 125 mới ra mắt hồi tháng 8 cũng sở hữu động cơ 125cc đạt chuẩn Euro 4.

Sự góp mặt của nhiều mẫu xe mới được kỳ vọng góp phần giúp Honda gia tăng doanh số và củng cố vị thế trên thị trường xe máy Việt Nam. Tính trong nửa đầu năm 2026, Honda đã bán được hơn 1,13 triệu xe máy, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 86% thị phần trong VAMM.

Bên cạnh xe máy Honda, thị trường xe hai bánh trong nước sắp tới sẽ còn được hâm nóng thêm bởi các sản phẩm xe máy điện mới từ VinFast. Hàng loạt mẫu xe "tân binh" đa dạng về mẫu mã và thương hiệu hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường xe máy dịp cuối năm.

Lê Tuấn
#xe máy mới #Honda #Sh mode #xe tay ga #thị trường xe máy

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