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Xe

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Loạt xe máy mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Thị trường xe máy trong nước đang trở nên sôi động hơn khi nhiều hãng liên tiếp giới thiệu sản phẩm mới sẽ, trong đó đáng chú ý là các mẫu xe đến từ VinFast và Honda.

Mới đây, một số đại lý VinFast bắt đầu nhận đặt cọc cho 2 mẫu xe máy điện mới mang tên Evo Grand Premia và Evo Limited. Trong đó, Evo Grand Premia đã được VinFast xác nhận sẽ ra mắt trong tháng 9.

Bên cạnh việc nhận cọc, các đại lý còn chia sẻ thêm một số hình ảnh hé lộ ngoại hình của Evo Grand Premia. So với Evo hiện hành, mẫu xe mới có diện mạo cao cấp hơn với phối màu nâu đồng và đỏ, kết hợp các chi tiết mạ chrome cùng họa tiết màu vàng. Logo chữ V đặt nổi trên phần ốp màu đỏ tạo điểm nhấn nhận diện.

evo-premia.jpg

Evo Grand Premia vẫn mang kiểu dáng xe tay ga quen thuộc, nhưng các đường nét được thiết kế mềm mại hơn. Phần yên cũng được thay đổi, với thiết kế 2 tầng thể hiện rõ hơn, tạo cảm giác cao cấp so với mẫu Evo hiện tại.

Trong khi đó, các thông tin liên quan đến Evo Limited vẫn còn khá hạn chế. Thông tin về công suất động cơ, dung lượng pin, quãng đường di chuyển và giá bán của cả hai mẫu xe mới sẽ cần chờ đến khi VinFast công bố chính thức.

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Hiện dòng Evo Grand có giá bán 22,5 triệu đồng, trong khi Evo được bán với mức giá khoảng 18,8-24,1 triệu đồng. Các mẫu Evo mới dự kiến sẽ có khoảng giá cao hơn.

Ở nhóm xe máy xăng, Honda Việt Nam có kế hoạch ra mắt một mẫu xe mới vào ngày 18/9. Giới chuyên gia nhận định đây có thể là phiên bản mới của dòng xe tay ga SH Mode, song điều này chưa được nhà sản xuất xác nhận.

Thế hệ hiện tại của SH Mode đã xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2020, sau đó có phiên bản nâng cấp vào năm 2022. Khoảng thời gian 6 năm được đánh giá là phù hợp để mẫu xe tay ga này bước sang thế hệ mới.

Hiện Honda SH Mode 125 được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản. Trong đó, bản Thể thao có giá 64 triệu đồng, bản Đặc biệt giá 63,5 triệu đồng, bản Cao cấp giá 62,3 triệu đồng và bản Tiêu chuẩn giá 57,3 triệu đồng.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản cũng giới thiệu phiên bản mới của dòng xe số Super Cub C125. Bên cạnh thay đổi về phối màu, điểm đáng chú ý trên phiên bản mới là động cơ được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Theo kế hoạch của Honda Việt Nam, toàn bộ các dòng xe máy sử dụng động cơ xăng ra mắt trong năm nay sẽ được trang bị động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Lê Tuấn
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