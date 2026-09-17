Thêm ông lớn nhập cuộc đua xây trạm sạc xe điện tại Việt Nam

Cùng với sự gia tăng của các dòng xe năng lượng mới, hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển sôi động với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước, mới nhất là TC Group.

Mới đây nhất, tập đoàn Thành Công (TC Group) và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam.

Theo đó, TC Group và VGX sẽ phối hợp phát triển các giải pháp kỹ thuật. Mục đích là bảo đảm tương thích giữa phương tiện hãng và trụ sạc VGX. Hơn nữa, hai bên cùng tích hợp các nền tảng công nghệ phục vụ người dùng.

Đại diện TC Group và đại diện VGX ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển hạ tầng năng lượng xanh tại Việt Nam.

TC Group sở hữu hệ thống phân phối ô tô rộng khắp cả nước. Tập đoàn này cũng đang chuyển dịch dải sản phẩm theo hướng điện hóa. Trong khi đó, VGX có năng lực đầu tư, phát triển trạm sạc, định hướng xây dựng mạng lưới sạc xe tại các cửa hàng xăng dầu và điểm dừng nghỉ trên toàn quốc.

Đôi bên định hướng phát triển mạng lưới trạm sạc tại cơ sở hạ tầng thuộc hệ sinh thái và hệ thống phân phối của TC Group trên toàn quốc. Như vậy, người sử dụng xe điện hóa thương hiệu Hyundai và cả Skoda trong tương lai sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống trạm sạc này.

Hyundai Thành Công hiện đang phân phối mẫu xe điện Ioniq 5 tại Việt Nam.

Đáng chú ý, lãnh đạo của VGX nhấn mạnh rằng đôi bên hướng tới chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, theo hướng mở phục vụ cho mọi hãng xe và mọi người dùng.

Trên thực tế, hạ tầng sạc luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu để thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện. Dẫn đầu lĩnh vực phát triển hệ thống trạm sạc ở nước ta hiện nay là V-Green với hơn 150.000 trạm sạc phủ khắp toàn quốc.

Một doanh nghiệp khác của Việt Nam là TMT Motors đặt mục tiêu phủ sóng 30.000 trạm sạc trên toàn quốc. Trong khi đó, VETC có cách tiếp cận khác với mô hình liên minh trạm sạc đa thương hiệu, kết nối hơn 350 trụ sạc trên cả nước.