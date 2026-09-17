Lưu ý an toàn khi lái xe ô tô qua vùng ngập

TPO - Lái ô tô qua đường ngập nước luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu bắt buộc phải đi qua vùng ngập, tài xế cần lưu ý một số điều dưới đây để tránh xe chết máy giữa đường, nước tràn vào động cơ.

Những ngày qua, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ ghi nhận tình trạng mưa lớn kéo dài. Điều này gây ra ngập lụt ở nhiều tuyến đường, khiến việc di chuyển của các phương tiện trở nên khó khăn.

Trong đó, việc lái ô tô qua vùng nước ngập luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu tài xế chủ quan, phương tiện có thể bị "thủy kích" gây hư hại nghiêm trọng.

Vì vậy, tài xế ngoài việc nắm vững các kỹ thuật lái xe an toàn còn phải chuẩn bị sẵn cho mình những kiến thức để đối phó với những tình huống khó khăn trên.

Đánh giá độ sâu trước khi đi qua

Trước khi quyết định đưa xe vào khu vực ngập, tài xế cần quan sát và ước lượng độ sâu của nước. Đây là bước quan trọng nhằm tránh tình trạng xe bị chết máy giữa đường hoặc nước lọt vào hệ thống nạp khí, dẫn đến “thủy kích”.

Khả năng lội nước của mỗi mẫu xe không giống nhau, phụ thuộc một phần vào vị trí đặt cửa hút gió của động cơ. Với những xe có cửa hút gió đặt cao, nguy cơ nước xâm nhập vào động cơ sẽ thấp hơn. Ngược lại, các mẫu xe có cửa hút gió ở vị trí thấp dễ hút nước khi đi qua vùng ngập sâu.

Một cách đơn giản để ước lượng mực nước là quan sát vị trí tương ứng với tâm bánh xe. Với ô tô gầm thấp, tài xế không nên cố vượt qua đoạn nước có độ sâu quá nửa chiều cao lốp.

Bởi ngoại trừ xe SUV gầm cao, xe bán tải thì với đa phần các dòng xe gầm thấp đến trung bình, giới hạn mức nước an toàn là nửa lốp xe. Trong trường hợp nước ngập cả bánh xe, tài xế nên quay đầu xe, tìm lộ trình khác hoặc chờ nước rút mới tiếp tục đi tiếp.

Giữ ga ổn định, tránh thay đổi tốc độ đột ngột

Khi buộc phải đi qua vùng ngập, tài xế nên giữ đều ga và chọn số thấp. Với xe số sàn, tài xế nên đi số 1-2. Trong khi đó, xe số tự động hoặc bán tự động nên chuyển về D1 hoặc chế độ số tay và sử dụng số 1-2.

Nên giữ tốc độ ổn định ở 10-15 km/h, đều chân ga. Không nên tăng tốc hay giảm tốc đột ngột để tránh nước tràn vào khoang động cơ từ phía trước và cả ống xả phía sau.

Tài xế cũng không nên đạp ga mạnh để nhanh chóng vượt qua đoạn ngập. Bởi hành động này có thể tạo sóng nước, kéo theo nguy cơ nước bị đẩy tràn lên nắp capo và lọt vào cổ hút gió của động cơ gây hiện tượng thủy kích. Bên cạnh đó, nên hạn chế phanh gấp và tuyệt đối tránh dừng xe giữa khu vực ngập nước.

Đi giữa tâm đường, giữ khoảng cách với xe khác

Trong trường hợp điều kiện giao thông cho phép, tài xế nên giữ xe di chuyển ở tâm làn đường bởi đây luôn là vị trí cao nhất. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro xe bị ngập nước.

Khoảng cách với các phương tiện phía trước cũng cần được duy trì hợp lý, đặc biệt nên tránh đi quá gần những xe có kích thước và tải trọng lớn.

Bởi những phương tiện này khi di chuyển sẽ cạnh bên có thể tạo ra những sóng nước lớn tràn lên kính lái làm giảm tầm nhìn, hoặc làm nước lọt vào họng hút gió và vào thẳng động cơ gây “thủy kích”.

Kiểm tra xe sau khi vượt qua vùng ngập

Lái xe qua vùng ngập có thể ảnh hưởng đến hệ thống phanh và các bộ phận khác của xe. Vì vậy kiểm tra và bảo dưỡng kịp thời là cần thiết.

Trước hết, hệ thống phanh cần được kiểm tra. Tài xế có thể nhấn phanh nhẹ vài lần để hỗ trợ làm khô đĩa phanh, đồng thời đánh giá khả năng hoạt động của phanh. Nếu nhận thấy phanh kém nhạy hoặc hoạt động bất thường, nên đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra và xử lý sớm.

Động cơ và các bộ phận liên quan cũng cần được lưu ý. Nước có thể thấm vào dầu nhớt, làm giảm chất lượng dầu và gây hại cho động cơ. Nếu nhận thấy dầu nhớt có màu khác lạ hoặc dấu hiệu của nước, cần thay dầu ngay.

Ngoài ra, chủ xe nên kiểm tra hộp lọc gió, bảo đảm nước không xâm nhập vào bên trong. Lọc gió bị ướt có thể khiến động cơ vận hành không ổn định, thậm chí dẫn đến hư hỏng.

Xử lý khi xe bị chết máy

Nếu xe không may chết máy khi đang ở khu vực ngập nước, tài xế tuyệt đối không cố gắng khởi động lại. Bởi lẽ việc này dễ khiến xe bị thủy kích, tay biên bị cong hoặc gãy, thậm chí lốc máy có thể vỡ, chi phí sửa chữa sẽ rất tốn kém.

Khi xe chết máy tại vị trí ngập, tài xế nên chuyển cần số về N để có thể đẩy xe đến nơi cao ráo hơn, sau đó liên hệ lực lượng cứu hộ. Trong lúc đợi cứu hộ tới, nếu có thể, tài xế nên mở nắp ca-pô và tháo cọc của bình ắc-quy để tránh hiện tượng rò điện.