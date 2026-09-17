Amio S2: Xe điện “đầu đời” giúp học sinh chủ động, phụ huynh an tâm

Kết hợp cấu hình vận hành và quãng đường hợp lý cho nhu cầu đô thị, VinFast Amio S2 là mẫu xe lý tưởng với nhóm học sinh bắt đầu chủ động việc di chuyển.

Chiếc xe đầu đời dễ làm quen

Chiếc xe đầu tiên của học sinh thường gắn với những hành trình từ nhà đến trường, lớp học thêm hoặc một số điểm đến quen thuộc quanh khu vực sinh sống. Bên cạnh kiểu dáng thiết kế, khả năng làm quen nhanh là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Với động cơ điện công suất 800 W, VinFast Amio S2 là phương tiện đáp ứng tốt những chặng di chuyển ngắn hằng ngày của học sinh. Trong quá trình sử dụng, kích thước gọn gàng của Amio S2 tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng dắt xe ra khỏi chỗ đỗ, quay xe hay dựng xe tại trường.

Cốp xe dung tích 12 lít tạo thêm chỗ chứa cho một số vật dụng cá nhân thường dùng trong ngày. Áo mưa, bình nước hoặc đồ dùng học tập kích thước nhỏ có thể được cất trực tiếp trên xe.

Amio S2 có quãng đường di chuyển khoảng 65 km sau một lần sạc. Đối với nhu cầu của học sinh phổ thông, phạm vi này đủ để sắp xếp nhiều chặng di chuyển trong ngày mà không phải sạc lại sau từng điểm đến.

Bên cạnh đó, tốc độ tối đa 25 km/h của Amio S2 phù hợp với nhu cầu đi học và di chuyển hằng ngày của học sinh, đồng thời khiến phụ huynh yên tâm hơn khi giao xe cho con. Các bạn học sinh còn có thể tự kiểm tra xe, theo dõi pin để sắp xếp lịch sạc mỗi ngày, tăng khả năng chủ động xử lý tình huống.

Phụ huynh yên tâm cho con quản lý xe

Đáng chú ý, dù thuộc phân khúc xe học sinh nhưng Amio S2 vẫn được trang bị pin LFP. Đây là công nghệ pin có ưu điểm về độ ổn định nhiệt và tuổi thọ. Trên các dòng xe máy điện VinFast, pin được thiết kế với các cơ chế bảo vệ trước những tình trạng như quá dòng, quá áp hoặc quá nhiệt, đồng thời đạt chuẩn chống nước IP67.

Chính sách hậu mãi dành cho Amio S2 cũng được đánh giá cao. Xe hiện được áp dụng chính sách bảo hành xe 6 năm và pin 8 năm, không giới hạn số km. Đây là một yếu tố để các gia đình yên tâm cho con sử dụng xe lâu dài.

Với học sinh, Amio S2 đáp ứng nhu cầu tự di chuyển trên những hành trình quen thuộc và từng bước tự quản lý phương tiện. Với phụ huynh, cấu hình vừa sức, pin LFP và chính sách bảo hành dài là những yếu tố tăng sự an tâm khi giao xe riêng cho con.

Hiện tại, Amio S2 có giá niêm yết 12 triệu đồng. Từ nay đến hết tháng 10/2026, khách hàng đang sở hữu xe xăng đổi sang Amio S2 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng. Trường hợp trả góp, người mua không cần bỏ ra vốn đối ứng, có thể vay tới 100% giá trị xe. Chủ xe còn được miễn phí sạc pin tới 31/5/2027 tại các trạm công cộng V-Green.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt lịch lái thử, khách hàng liên hệ với đại lý VinFast gần nhất hoặc truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi.