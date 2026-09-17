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Pháp luật

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Hà Nội: Bắt 2 đối tượng lừa đảo mua nhà dự án CT3 Kim Chung

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội bắt giữ 2 đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc mua căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung để nhận tiền đặt cọc của khách hàng nhằm chiếm đoạt.

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Hai đối tượng Linh, Mai. Ảnh CAHN

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Mai (SN 1974) và Phan Thùy Linh (SN 1983, cùng trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, đối tượng Phạm Thị Mai đưa ra thông tin gian dối về việc "chắc chắn mua được" (cam kết trúng 100%) các căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung để nhận tiền đặt cọc của khách hàng.

Tương tự, đối tượng Phan Thùy Linh bị cáo buộc dùng thủ đoạn móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua căn hộ để bán lại.

Cơ quan Công an xác định 2 đối tượng đều không có quan hệ, không đặt cọc với chủ đầu tư dự án. Toàn bộ số tiền nhận cọc từ khách hàng đã bị các đối tượng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

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Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh CAHN

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý từ chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng khi giao dịch, mua bán bất động sản; tránh mắc bẫy các đối tượng lừa đảo hứa hẹn "bao trúng", "suất ngoại giao".

Thanh Hà
#Lừa đảo bất động sản #Dự án nhà ở CT3 Kim Chung #Hà Nội #Công an Hà Nội #Chứng cứ lừa đảo

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