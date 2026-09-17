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Pháp luật

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Bị tố làm chuyện người lớn với bạn gái nhí, đối tượng dụ bị hại trốn sang Lào

Nhật Huy

TPO - Nguyễn Minh Trung dụ dỗ bạn gái chưa thành niên quan hệ, khi bị tố cáo đối tượng đã đưa bạn gái lẩn trốn sang Lào nên bị truy nã đặc biệt. Lực lượng chức năng Việt Nam vừa phối hợp với nhà chức trách nước bạn bắt giữ Trung, và đưa thiếu nữ bị hại trong vụ án trở về Việt Nam.

Ngày 17/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Công an Việt Nam tại Lào bắt giữ Nguyễn Minh Trung (SN 1999, ngụ phường Ô Môn, TP. Cần Thơ), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Lào. Lực lượng chức năng đồng thời đưa bị hại Đặng Xuân T. (SN 2009) về Việt Nam an toàn.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2024, Trung quen biết với T. qua mạng xã hội, cả 2 nhiều lần xảy ra quan hệ tình dục (lúc này T. dưới 16 tuổi). Sau đó gia đình phát hiện sự việc và trình báo công an. Khi biết bị phát hiện, Trung liên lạc, dụ dỗ T. cùng đi lẩn trốn với mình.

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Nguyễn Minh Trung được bàn giao cho Công an TP. Cần Thơ. Ảnh: Công an TP. Cần Thơ.

Tháng 2/2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Trung về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Do thời điểm này Trung đã rời khỏi địa phương, nên sau đó Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ ra quyết định truy nã Trung.

Quá trình truy bắt, Công an TP. Cần Thơ xác định Trung đã dụ dỗ T. trốn sang Lào bằng đường tiểu ngạch, và lẩn trốn tại thủ đô Viêng Chăn.

Qua xác minh, lực lượng công an từng bước xác định được nơi Trung lẩn trốn. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Công an Lào bắt giữ đối tượng.

Sáng 15/9, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào bàn giao Trung và bị hại T. cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) để phục vụ điều tra.

Nhật Huy
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