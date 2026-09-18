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Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Luân Dũng

TPO - Ngày 18/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026–2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1800/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Thanh Liêm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Trương Thanh Liêm sinh năm 1976, quê xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (nay là xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh).

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Ông Trương Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ và Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc.

Từ tháng 7/2025, trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trương Thanh Liêm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Tại Quyết định số 1799/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Đài Thy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026–2031.

Bà Nguyễn Đài Thy sinh năm 1973, quê phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh; có trình độ đại học ngành Giáo dục chính trị, thạc sĩ Quản lý công và cao cấp lý luận chính trị.

Bà Thy có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tổ chức, xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Thành và Giám đốc Sở Nội vụ. Từ tháng 7/2021, bà giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

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Bà Nguyễn Đài Thy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Đài Thy là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

Tại Quyết định số 1798/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026–2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI đã bầu ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Nguyễn Hồng Thanh sinh năm 1972, quê xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh; có trình độ cử nhân lý luận chính trị, thạc sĩ luật kinh tế và cử nhân luật.

Ông Thanh từng giữ các chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Luân Dũng
#Tây Ninh #nhân sự #Chính phủ #bầu cử #phó chủ tịch tỉnh #phê chuẩn #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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