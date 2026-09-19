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Bảo vệ kể giây phút thoát thân khi nước tràn vào tầng hầm chung cư như thác đổ

Thu Hiền

TPO - Mưa lớn khiến tuyến đường trước chung cư GreenView 2 ở Nghệ An ngập sâu. Nước tràn xuống tầng hầm, nhấn chìm khoảng 30 xe máy cùng nhiều tài sản.

Video: Nước tràn như thác xuống tầng hầm chung cư ở Nghệ An.

Ngày 19/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực thuộc nội đô thành phố Vinh cũ bị ngập, nhiều tuyến đường ngập khoảng nửa mét.

Tại đường Hoàng Nghĩa Lương, đoạn trước chung cư GreenView 2 (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đến chiều cùng ngày vẫn ngập sâu. Tầng hầm để xe của chung cư chìm trong biển nước.

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Theo cư dân, từ sáng sớm, khi mưa lớn kéo dài, nước trên tuyến đường trước chung cư dâng nhanh. Phần lớn các hộ đã chủ động đưa ô tô ra khỏi tầng hầm, di chuyển đến nơi cao hơn.

Một cư dân đang đi làm bên ngoài nhận thấy nước dâng nhanh nên trở về chung cư để đưa ô tô lên. Thời điểm này, nước bắt đầu tràn xuống hầm. Bảo vệ tòa nhà nhanh chóng mở thanh chắn để cư dân đưa xe ra ngoài rồi đóng lại.

Đến trưa, một xe bán tải di chuyển qua khu vực ngập sâu, tạo sóng nước lớn khiến thanh chắn ngăn nước vào hầm bị đổ. Chỉ ít phút sau, nước từ ngoài đường ào xuống khu vực tầng hầm.

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Tầng hầm chung cư Green View 2 ngập sâu 2m.

Ông Nguyễn Thành Sơn - thuộc bộ phận quản lý chung cư Green View 2 cho biết thời điểm xảy ra sự việc, ông cùng một bảo vệ đang chuẩn bị cơm trưa dưới hầm.

“Tôi nghe tiếng ầm lớn, sau đó nước trút xuống như thác đổ. Nhận thấy tình hình rất nguy cấp, tôi chạy đến tủ điện, cúp điện tầng hầm để đảm bảo an toàn”, ông Sơn kể.

Sau đó, hai người nhanh chóng rời khỏi tầng hầm và đều an toàn.

Theo ông Sơn, nước dâng quá nhanh khiến đơn vị quản lý không kịp di dời toàn bộ tài sản. Khoảng 30 xe máy, xe máy điện cùng tivi, tủ lạnh của bảo vệ bị ngập sâu khoảng 2m. “Chưa năm nào tôi chứng kiến nước dâng nhanh và ngập sâu như vậy”, ông Sơn nói.

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Chung cư Green View 2.

Sau khi nước trên đường rút, đơn vị quản lý chung cư sẽ tiến hành bơm nước khỏi tầng hầm và kiểm kê tài sản bị thiệt hại.

Thu Hiền
#ngập lụt #Chung cư GreenView 2 #Nghệ An #mưa lớn #tầng hầm #thiệt hại #đường phố

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