Xác minh clip phà chở người, phương tiện trong mưa giông

TPO - Cục Cảnh sát giao thông vừa thông tin kết quả xác minh đoạn clip phà chở người và phương tiện giữa thời tiết mưa giông, được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 15/9 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một chiếc phà chở người và phương tiện trong điều kiện mưa giông, mặt sông nổi sóng lớn. Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 16/9, tổ công tác của Cục CSGT phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ tiến hành xác minh.

Kết quả cho thấy sự việc trong clip xảy ra vào khoảng 14 giờ 03 phút ngày 28/7/2026 tại bến phà An Thạnh 3 - Long Vĩnh, thuộc xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm trên, phà BTr-7469 có khoảng 15 hành khách, 05 xe mô tô và 04 xe ô tô con đã được xếp lên phà. Sau đó, thời tiết chuyển xấu, xuất hiện mưa giông, gió mạnh, sóng lớn.

Đoạn clip phà chở người và xe trong mưa giông được đăng tải trên mạng xã hội ngày 15/9. Nguồn: Cục CSGT

Nhận thấy điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã yêu cầu thuyền trưởng không được cho phà xuất bến, đồng thời hướng dẫn hành khách và các phương tiện di chuyển trở lại bờ để bảo đảm an toàn.

Theo Cục CSGT, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội chính là thời điểm người và phương tiện đang di chuyển từ phà trở lại bờ, không phải hình ảnh phà đang vận chuyển hành khách, phương tiện qua sông trong điều kiện mưa giông, sóng lớn.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ và xác minh thực tế, lực lượng chức năng xác định phà BTr-7469 được phép chở tối đa 02 xe ô tô, nhưng thời điểm xảy ra vụ việc đã xếp 04 xe ô tô lên phà.

Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi xếp ô tô xuống phương tiện vượt quá số lượng xe ô tô được phép chở theo quy định.

Theo quy định hiện hành, Công ty TNHH vận tải Khánh Phong, đơn vị tổ chức vận hành, khai thác bến phà An Thạnh 3 - Long Vĩnh, dự kiến bị xử phạt 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trên.

Cục CSGT đồng thời yêu cầu lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động của bến và phương tiện vận tải hành khách ngang sông; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là chở quá số người, phương tiện, quá tải trọng cho phép và hoạt động trong điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.