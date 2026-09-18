Từ xe máy lên ô tô: VF 2 hút khách mua xe lần đầu

Sự xuất hiện của những mẫu ô tô đô thị cỡ nhỏ đang tạo điều kiện cho ngày càng nhiều người đi xe máy chuyển lên ô tô. Trong đó, VinFast VF 2 vừa bắt đầu bàn giao đã tạo sức hút với nhóm khách mua xe lần đầu nhờ mức giá 188 triệu đồng cùng bài toán chi phí sử dụng dễ tính.

188 triệu đồng mở rộng cơ hội sở hữu ô tô

Những chiếc VinFast VF 2 đầu tiên bắt đầu tới tay khách hàng từ giữa tháng 9. Theo ghi nhận tại các đại lý, không ít người nhận xe đợt đầu là khách hàng lần đầu sở hữu ô tô, trải trên nhiều nhóm nghề như nhân viên văn phòng, giáo viên, công nhân hay tiểu thương.

Với những người vốn sử dụng xe máy hằng ngày, nhu cầu đối với chiếc ô tô đầu tiên khá rõ ràng: đủ gọn để đi lại trong phố, dễ làm quen, phục vụ các lịch trình đi làm, đưa đón người thân và tránh nắng mưa. Mức giá cũng là yếu tố quan trọng bởi bên cạnh tiền mua ô tô, các gia đình thường phải tính toán nhiều khoản chi khác.

VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng. Người mua hiện còn có thể tiếp cận chương trình “Mua xe 0 đồng”, với khoản vay lên tới 100% giá trị xe. Ô tô điện chạy pin đồng thời được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030. Sau khi cộng các khoản phí đăng ký, cấp biển số, bảo hiểm bắt buộc và phí sử dụng đường bộ, chi phí lăn bánh VF 2 ở mức khoảng 200 triệu đồng, tùy địa phương.

Khả năng sử dụng trong đô thị cũng phù hợp với nhóm vừa chuyển từ xe máy lên ô tô. VF 2 dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm, thuận tiện khi xoay xở trên những tuyến phố hẹp hay không gian đỗ xe hạn chế. Cần số được đặt sau vô-lăng, các thao tác điều khiển tập trung quanh vị trí người lái, giảm số bước làm quen với một chiếc ô tô mới.

Xe sử dụng động cơ điện công suất 30 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm và hệ dẫn động cầu sau. Cấu hình này tập trung vào nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, với khả năng phản hồi chân ga nhanh đặc trưng của động cơ điện.

0 đồng tiền sạc, 15.000 km mới cần bảo dưỡng

Yếu tố khác mà người mua ô tô lần đầu quan tâm là chi phí vận hành trong dài hạn. Đây cũng là một trong những ưu thế lớn của xe điện VinFast.

Cụ thể, chủ xe VF 2 được miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc tới hết ngày 10/2/2029. Xe có quãng đường di chuyển 210 km sau một lần sạc đầy. Như vậy, người dùng có thể di chuyển không mất phí lên tới khoảng 2.000 km mỗi tháng.

Bài toán bảo dưỡng của xe điện cũng “nhẹ ví” hơn so với ô tô sử dụng động cơ đốt trong. Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ của VF 2 là 15.000 km. Xe điện không có những hạng mục như dầu động cơ, lọc dầu, bugi hay dây curoa cam, qua đó giảm số hạng mục cần kiểm tra và thay thế định kỳ. Chủ xe có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng nhờ hệ thống gần 450 xưởng dịch vụ VinFast tại 34 tỉnh, thành phố.

Dễ mua, dễ nuôi, dễ chăm sóc, VF 2 mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận ô tô của nhóm khách hàng trước đây chủ yếu di chuyển bằng xe máy, thúc đẩy xu hướng xe điện cỡ nhỏ đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.