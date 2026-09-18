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Xe

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Làn sóng mới ở thị trường xe điện hóa Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam từ giờ tới cuối năm sẽ đón nhận một xu hướng mới là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV - REEV), với sự tham gia của nhiều thương hiệu gồm VinFast, Volkswagen và iCaur.

Thông tư 45/2026 của Bộ Xây Dựng chính thức có hiệu lực từ 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nhóm xe điện mở rộng phạm vi (EREV/REEV) được đưa vào danh mục phân loại ô tô điện hóa chính thức tại Việt Nam.

Sự công nhận về mặt chính sách này mở đường cho loạt xe REEV vào Việt Nam. Mới đây nhất, thương hiệu nội địa VinFast đã đăng tải hình ảnh dòng chữ "REEV" fanpage chính thức.

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Động thái này được coi là một sự xác nhận ngầm rằng hãng sẽ ra mắt những mẫu xe mới sử dụng công nghệ truyền động REEV. Một số cái tên được đồn đoán bao gồm bán tải VF Wild cũng như bản mới của SUV VF 9.

Trong đó, phiên bản thương mại của bán tải VF Wild được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt trong tháng 9 này. Nguyên mẫu của xe gần đây liên tục được bắt gặp chạy thử trên đường phố, trong khi một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc.

Về cơ bản, xe REEV được trang bị mô-tơ điện, pin và động cơ xăng. Trong đó, động cơ đốt trong hoạt động với vai trò làm máy phát điện cung cấp năng lượng cho pin, từ đó nuôi mô-tơ điện dẫn động bánh xe.

Công nghệ REEV hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán phạm vi hoạt động, từ đó đảm bảo nhu cầu di chuyển đường dài của người dùng. Một số mẫu xe REEV trên thế giới có phạm vi hoạt động kết hợp cả xăng và điện lên tới 1.000 km.

Trước VinFast, một số thương hiệu khác cũng đã hé lộ sản phẩm REEV sắp bán tại Việt Nam. Trong đó, mẫu Volkswagen ID. ERA 9X được mở cọc từ tháng 8.

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Đây là mẫu SUV cỡ lớn do hãng xe Đức phối hợp với đối tác SAIC của Trung Quốc phát triển. Volkswagen ID. ERA 9X dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 10 với mức giá dưới 3 tỷ đồng.

Một mẫu REEV khác sắp gia nhập Việt Nam đó là iCaur V27. Mẫu SUV đến từ thương hiệu xe địa hình iCaur thuộc tập đoàn Chery, tức cùng nhà với Omoda & Jaecoo.

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Xe có thiết kế vuông vức, đậm chất việt dã gợi liên tưởng tới dòng xe địa hình Defender. Về giá bán, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam từng hé lộ mức giá quy đổi của iCaur V27 dự kiến khoảng 2,2 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất.

Ngoài ra, còn một hãng xe Trung Quốc khác là Li Auto cũng có kế hoạch mở bán xe REEV tại, dự kiến từ cuối 2026 hoặc đầu 2027. Sự xuất hiện của các mẫu xe mới và cả thương mới hứa hẹn sẽ khiến phân khúc EREV/REEV ngày càng trở nên đa dạng hơn.

Lê Tuấn
#VinFast #vf wild #EREV #REEV #Volkswagen ID. ERA 9X #iCaur #li auto #xe điện hóa #xe trung quốc

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