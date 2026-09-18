Giá dễ tiếp cận, sạc 0 đồng: Bài toán sở hữu ô tô đầu tiên nhẹ hơn với xe điện VinFast

Với gia đình trẻ mua ô tô lần đầu, bài toán tài chính gồm cả khoản tiền cần chuẩn bị khi nhận xe và chi phí sử dụng. Mức giá dễ tiếp cận, chính sách “Mua xe 0 đồng” cùng ưu đãi sạc miễn phí dành cho các dòng xe VinFast tạo điều kiện cho người dùng sở hữu ô tô dễ hơn.

Giá dưới 500 triệu đồng, vốn đối ứng từ 0 đồng

Khi mua chiếc ô tô đầu tiên của gia đình, anh Nguyễn Tùng Lâm (Hà Nội) dự tính bỏ ra khoảng 500 triệu đồng. Mẫu xe mà anh lựa chọn là VinFast VF 5 vì hai lý do: mức giá phù hợp với ngân sách và chính sách tài chính đi kèm.

Hiện khách hàng đáp ứng điều kiện tín dụng có thể vay tới 100% giá trị ô tô điện VinFast, tương ứng khoản vốn đối ứng từ 0 đồng. Với gia đình đã có khoản tích lũy và dòng tiền ổn định nhưng vẫn cần dành tiền cho quỹ dự phòng, học phí hay các kế hoạch khác, đây là phương án hợp lý.

“Nhà tôi vừa đón thêm bạn thứ hai nên còn rất nhiều khoản chi. Với chính sách của VinFast, cả nhà có thể cân đối được dễ dàng”, anh Lâm nhận định.

Chi phí lăn bánh cũng được tối ưu nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu cho ô tô điện theo quy định hiện hành. Anh Lâm tính toán, nếu mua xe xăng cùng tầm giá 500 triệu đồng, anh sẽ phải chi thêm khoảng 50-60 triệu đồng để đưa xe lăn bánh. Trong khi đó, lựa chọn một chiếc xe điện như VF 5 có thể tối ưu được nhiều khoản chi ngay từ thời điểm nhận xe.

Sạc 0 đồng, giảm chi phí và thời gian vào xưởng

Yếu tố khác khiến anh Tùng Lâm yên tâm mua xe VinFast là chi phí sử dụng tiết kiệm. Hiện tại, người dùng được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến ngày 10/2/2029.

Đây là khoản tiết kiệm có thể nhìn thấy ngay trong quá trình sử dụng. Với người dùng phổ thông như anh Lâm, mức ưu đãi này tương đương quãng đường di chuyển không mất phí lên tới 3.000 km/tháng, dư dả cho các nhu cầu của gia đình: đi làm, đưa đón con cái hay đi mua sắm và du lịch vào cuối tuần.

“Trước đây tiền xăng của hai chiếc xe máy của vợ chồng tôi tính ra cũng phải 500.000 đồng. Giờ ‘lên đời’ xe bốn bánh nhưng hàng tháng gần như miễn phí. Nếu đi ô tô xăng thì chắc hàng tháng phải mất cả triệu bạc tiền xăng”, anh Lâm chỉ ra.

Một khoản chi chênh lệch rõ nét khác giữa xe điện và xe xăng là chi phí bảo dưỡng. Sau hơn 70.000 km sử dụng VF 5, anh Đinh Công Thắng, một chủ xe tại Hà Nội, cho biết mỗi lần bảo dưỡng xe của anh chỉ tốn khoảng 300.000-400.000 đồng.

Xe điện không có các hạng mục như dầu động cơ, lọc dầu hay bugi. Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ của ô tô VinFast hiện ở mức 15.000 km hoặc một năm, nên tần suất vào xưởng cũng thưa hơn hẳn so với xe xăng.

Đơn cử, một gia đình đi khoảng 1.000 km mỗi tháng sẽ tích lũy khoảng 12.000 km sau một năm. Với mức sử dụng này, chủ xe chỉ cần vào xưởng bảo dưỡng sau hơn 1 năm.

Với người mua xe điện VinFast, các khoản chi cho chiếc ô tô đầu tiên có thể dự liệu khá rõ: vốn ban đầu có thể giảm mạnh nhờ chính sách tài chính, chi phí sạc trong giai đoạn ưu đãi gần như bằng 0, đồng thời tiết kiệm được thời gian và chi phí đi bảo dưỡng định kỳ. Nhờ đó, việc chuyển từ xe máy lên ô tô không tạo ra một bước nhảy về chi phí sử dụng hằng tháng.