Toyota bứt tốc cuối năm, nhiều xe được ưu đãi tới 100% lệ phí trước bạ

Bước vào tháng 9, Toyota Việt Nam tung ra đợt ưu đãi lớn cho hàng loạt dòng xe chủ lực. Động thái này không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu xe với mức chi phí tối ưu, mà còn là bước đệm quan trọng giúp hãng xe Nhật Bản bứt tốc doanh số trong giai đoạn nước rút.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9 – thời điểm bản lề khởi đầu cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Sau giai đoạn tích lũy và quan sát tâm lý người tiêu dùng, nhiều hãng xe đã tung ra các chiến dịch ưu đãi lớn nhằm gia tăng sức cạnh tranh.

Ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, người dùng hưởng lợi

Đáng chú ý, Toyota Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tháng 9 cho 6 dòng xe bán chạy ở cả 3 phân khúc: sedan, B-SUV và đa dụng. Hình thức hỗ trợ tập trung vào chi phí lăn bánh thực tế như lệ phí trước bạ, bảo hiểm vật chất và kết hợp đòn bẩy tài chính từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN). Chiến lược kinh doanh này được đánh giá là bước đi chắc chắn, thể hiện rõ quyết tâm bứt tốc của hãng xe Nhật Bản trong quý 4.

Ở phân khúc xe gầm cao, Yaris Cross nhận mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho bản Hybrid (HEV) với giá trị tối đa tới 74 triệu đồng, trong khi phiên bản máy xăng nhận mức hỗ trợ 50 triệu đồng. Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, tương ứng giá trị từ 41 đến 43,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Ở nhóm xe sedan, Vios duy trì sức hút bằng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả ba phiên bản G-CVT, E-CVT và E-MT, mang lại mức giảm từ 46 đến 54 triệu đồng.

Khách hàng mua Vios được giảm đến 54 triệu đồng và ưu đãi lãi suất vay cố định trong 12 tháng đầu.

Bộ đôi MPV gia đình Veloz Cross và Avanza Premio nhận gói ưu đãi bao gồm hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe và ưu đãi lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu hoặc ưu đãi lãi suất kéo dài 24 tháng. Tổng giá trị quy đổi lên tới 75 triệu đồng cho Veloz Cross và 70 triệu đồng cho Avanza Premio.

Chia sẻ về quyết định mua xe trong đợt này, anh Nguyễn Hoàng (38 tuổi, Hà Nội) cho biết gia đình anh có kế hoạch đổi sang Veloz Cross từ lâu nhưng vẫn đắn đo về chi phí vay ngân hàng. Khi biết đến chương trình tháng 9, anh Hoàng quyết định lấy xe luôn vì cả chi phí ban đầu lẫn áp lực trả góp hàng tháng trong thời gian đầu đều đang được hỗ trợ tối đa cùng lúc.

Mở rộng ưu đãi, người dùng dễ dàng tiếp cận Toyota Hybrid

Tháng 9 cũng đánh dấu sự xuất hiện của Innova Cross trong danh sách ưu đãi với tổng giá trị quy đổi 45 - 60 triệu đồng tùy phiên bản. Đặc biệt, khách hàng có thể linh hoạt chọn giữa hai gói hỗ trợ tài chính. Gói thứ nhất gồm ưu đãi lãi suất cố định 0%/năm trong 6 tháng đầu, 5,49%/năm trong 6 tháng tiếp theo và tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Gói thứ hai mang đến lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ đi kèm 1 năm bảo hiểm vật chất xe.

Xét về mặt sản phẩm, Innova Cross hiện nắm giữ nhiều ưu thế vượt trội trong phân khúc MPV cỡ trung. Xe được phát triển trên nền tảng toàn cầu TNGA, sở hữu thiết kế đậm chất Crossover hiện đại, không gian nội thất rộng rãi cùng danh sách trang bị tiện nghi phong phú. Đặc biệt, phiên bản HEV (Hybrid) nổi bật với khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và mức phát thải thấp, rất phù hợp với xu hướng chuyển dịch xanh hiện nay.

Đại lý ghi nhận nhiều khách hàng đến xem và nhận tư vấn các mẫu xe HEV.

Khi gia đình có em bé thứ 3, anh Lê Quốc Tuấn (TP.HCM) chia sẻ rằng anh đã chốt mua Innova Cross bản Hybrid ngay khi tư vấn bán hàng thông báo chương trình hỗ trợ tháng 9. “Đây là lần hiếm hoi dòng xe này có ưu đãi, nên tôi đã đặt cọc luôn phiên bản HEV. Xe rộng rãi, máy Hybrid đi phố rất tiết kiệm và êm ái cho gia đình”.

Song song với việc giảm chi phí trực tiếp, các đòn bẩy tài chính từ TFSVN đóng vai trò then chốt giúp tháo gỡ rào cản ngân sách. Ngoài lãi suất đặc biệt cho bộ đôi B-MPV và Innova Cross, các mẫu xe khác như Vios, Corolla Cross, Yaris Cross, Hilux, Camry, Alphard đều được hưởng mức lãi suất vay chỉ từ 7,75% trong 6 tháng đầu và 10,49% cố định trong 6 tháng tiếp theo. Hãng xe Nhật vẫn đang áp dụng chính sách “Trả trước 0 đồng” với lãi suất vay cố định trong 2 năm đầu dành cho nhóm khách hàng đặc thù.

Innova Cross hiện vẫn đang được khách hàng ưa chuộng nhờ không gian rộng rãi, trang bị tiện nghi đáng chú ý.

Việc đồng loạt triển khai chính sách ưu đãi đánh trúng hai điểm đắn đo lớn nhất của người mua xe từ đó tạo tâm lý mua sắm khá tích cực. Động thái này cũng giúp Toyota thêm lợi thế cạnh tranh trên mọi phân khúc và đặt nền móng vững chắc giúp hãng xe Nhật Bản bứt phá doanh số và củng cố vị thế trong giai đoạn nước rút cuối năm.