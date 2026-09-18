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Xe

Toyota chốt lịch ra mắt xe bán tải chạy bằng hydro

Lê Tuấn

TPO - Hãng xe Nhật xác nhận sẽ đưa phiên bản Toyota Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro vào sản xuất từ năm 2028.

Đây là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển đa dạng hệ truyền động của hãng xe Nhật Bản, khi Hilux chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV) sẽ được bán tại châu Âu song song với các phiên bản diesel mild-hybrid và thuần điện hiện có.

Sau một số nguyên mẫu được phát triển dựa trên thế hệ Hilux trước đây, Toyota đã công bố hình ảnh teaser đầu tiên của Hilux FCEV phiên bản sản xuất năm 2028.

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Theo đó, mẫu bán tải có thiết kế cụm đèn với dải đèn LED định vị ban ngày tách đoạn. Tuy nhiên, hình ảnh teaser khá tối nên chưa thể xác định những khác biệt về ngoại thất so với Hilux thông thường, cũng như việc mẫu xe có sử dụng thiết kế cản trước và lưới tản nhiệt kín tương tự phiên bản thuần điện (BEV) hay không.

Toyota hiện chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng cho biết Hilux FCEV hướng tới phạm vi hoạt động hơn 400 km theo tiêu chuẩn WLTP và khả năng kéo tối đa 2.500 kg. Trong khi đó, Hilux BEV có tầm vận hành 257 km theo WLTP, với sức kéo dao động 1.600-2.000 kg tùy cấu hình và quy định tại từng thị trường.

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Ưu điểm đáng chú ý của hệ truyền động FCEV là thời gian tiếp nhiên liệu nhanh hơn đáng kể so với sạc pin. Trong điều kiện có sẵn hạ tầng phù hợp, quá trình nạp hydro có thể chỉ mất khoảng 5 phút.

Thế nhưng đây cũng là rào cản lớn đối với xe FCEV. Theo European Hydrogen Observatory, hiện châu Âu và Anh chỉ có 179 trạm tiếp nhiên liệu hydro đang hoạt động, cho thấy khả năng tiếp cận hạ tầng vẫn còn hạn chế và mẫu xe này chưa phù hợp với mọi khách hàng.

Một thách thức khác sẽ là giá bán, bởi các mẫu FCEV thường có mức giá cao hơn đáng kể so với những phiên bản sử dụng động cơ đốt trong hoặc thuần điện.

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Toyota lần đầu giới thiệu nguyên mẫu Hilux H2 vào năm 2022, sử dụng hệ thống pin nhiên liệu hydro lấy từ mẫu sedan Mirai. Đến năm 2024, hãng chế tạo 10 nguyên mẫu Hilux FCEV để thử nghiệm tại Anh.

Những xe này được trang bị 3 bình chứa hydro tích hợp trong khung gầm dạng thang, kết hợp với một bộ pin lithium-ion đặt bên dưới thùng hàng phía sau, cho phạm vi hoạt động lên tới 600 km. Nguyên mẫu bán tải Hilux FCEV khi đó sử dụng mô-tơ điện đặt sau, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm.

Dù đẩy mạnh các công nghệ điện hóa, Toyota cho rằng không có một giải pháp hệ truyền động duy nhất nào có thể đáp ứng mọi yêu cầu kinh doanh, nhu cầu di chuyển và điều kiện vận hành tại từng khu vực của khách hàng. Vì vậy, hãng vẫn duy trì các phiên bản diesel trong danh mục sản phẩm.

Lê Tuấn
#Toyota #Hilux #xe bán tải #xe chạy bằng hydro #pin nhiên liệu hydro #fcev

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