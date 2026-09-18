Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

EU yêu cầu Trung Quốc 'tự nguyện' giảm xuất khẩu xe hybrid

Theo Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc nên hạn chế xuất khẩu xe hybrid và các mặt hàng khác, đồng thời tăng cường nhập khẩu sản phẩm từ châu Âu.

Theo Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc nên hạn chế xuất khẩu xe hybrid và các mặt hàng khác, đồng thời tăng cường nhập khẩu sản phẩm từ châu Âu.

Theo Reuters, Liên minh Châu Âu (EU) đã yêu cầu Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu các dòng xe hybrid nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến thương mại toàn diện trên toàn cầu.

Cụ thể, EU mong muốn Chính phủ đất nước tỷ dân khống chế thị phần ôtô hybrid sản xuất tại Trung Quốc ở mức khoảng 15% trên tổng thị trường EU.

Một quan chức EU nhấn mạnh rằng nếu phía Trung Quốc không chủ động đưa ra giới hạn, liên minh này sẽ buộc phải tự áp đặt các biện pháp kiểm soát để bảo vệ ngành sản xuất ôtô tại lục địa già. Ngoài phương tiện giao thông, EU cũng đề nghị Trung Quốc cắt giảm xuất khẩu một số mặt hàng khác như hóa chất, đồng thời tăng cường nhập khẩu các sản phẩm đến từ Châu Âu.

Lô xe Trung Quốc tại cảng ở Thượng Hải chuẩn bị xuất khẩu ra quốc tế vào ngày 14/9. Ảnh: China Daily/Reuters.
Lô xe Trung Quốc tại cảng ở Thượng Hải chuẩn bị xuất khẩu ra quốc tế vào ngày 14/9. Ảnh: China Daily/Reuters.

Cùng với yêu cầu trên, phía Châu Âu nhận định sự gia tăng đột biến của các dòng xe và linh kiện từ Trung Quốc bắt nguồn từ tình trạng dư thừa năng lực sản xuất nội địa.

Chính quyền Trung Quốc kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này. Họ cho rằng những quan ngại của EU về mất cân bằng kinh tế hay dư thừa năng lực sản xuất thực chất nhằm cản trở đà phát triển của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Ủy viên Thương mại Châu Âu, ông Maros Sefcovic, đang dẫn đầu các cuộc đàm phán và dự kiến sẽ có chuyến làm việc trực tiếp tại Trung Quốc vào đầu tháng tới để tìm kiếm giải pháp cụ thể.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - bà Ursula von der Leyen - tuyên bố sẽ tận dụng mọi công cụ hiện có để thu hẹp thâm hụt thương mại kỷ lục của châu lục này. Mức thâm hụt hàng hóa của EU với Trung Quốc đã chạm mốc 360,6 tỷ EUR vào năm ngoái và tiếp tục mở rộng thêm 9% trong nửa đầu năm nay.

tech.zingnews.vn
#xe #EU

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe