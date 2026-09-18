Cả nhà đi xa, VF MPV 7 đáp ứng thế nào?

Không gian 7 chỗ, phạm vi di chuyển tối đa 450 km cùng khả năng sạc nhanh giúp VF MPV 7 trở thành “ngôi nhà di động” cho những chuyến đi xa của gia đình nhiều thế hệ.

450 km cho những chuyến đi cuối tuần

Gia đình anh Lê Khắc Huy tại TP.HCM có 7 thành viên và thường tự lái tới Phan Thiết, Nha Trang hay Đà Lạt vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ. Với những chuyến đi như vậy, bên cạnh không gian cho cả gia đình và hành lý, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc là một trong những tiêu chí anh quan tâm.

VF MPV 7 có quãng đường di chuyển lên đến 450 km sau một lần sạc đầy. Tầm vận hành này đáp ứng nhiều lịch trình liên tỉnh phổ biến, đồng thời giảm số lần phải dừng bổ sung năng lượng trên đường.

Với những hành trình dài hơn, khả năng sạc nhanh tăng mức độ chủ động cho người lái. VF MPV 7 có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 30 phút. Khoảng thời gian này có thể kết hợp với các điểm nghỉ trên hành trình.

“Nhà tôi đi xa thường có cả trẻ nhỏ và bố mẹ nên cứ vài tiếng lại dừng nghỉ. Khoảng 30 phút vừa đủ để cả nhà ăn uống, nghỉ ngơi và tranh thủ sạc xe, không phải thay đổi nhiều lịch trình”, anh Huy chia sẻ.

Với gia đình anh Huy, VF MPV 7 là mẫu xe lý tưởng cho cả lịch trình hằng ngày lẫn các chuyến đi xa cuối tuần. Trong tuần, xe phục vụ nhu cầu đi làm, đưa đón con cái; đến cuối tuần, quãng đường 450 km cho phép gia đình mở rộng lịch trình sang các điểm đến ngoài thành phố.

Đủ lực, đủ chỗ cho 7 người

Anh Huy nhận định, những chuyến du lịch gia đình còn đặt ra yêu cầu cao về khả năng vận hành. VF MPV 7 sử dụng động cơ điện công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, đáp ứng các tình huống tăng tốc nhập làn, vượt xe hoặc di chuyển trên những đoạn đường dốc.

Xe có chiều dài cơ sở 2.840 mm và cấu hình 7 chỗ, tạo không gian cho các thành viên ở cả ba hàng ghế. Đây là yếu tố quan trọng với những chuyến đi kéo dài nhiều giờ, khi không gian cabin ảnh hưởng trực tiếp tới sự thoải mái của người ngồi trên xe.

“Đi đủ 7 người cộng thêm hành lý, tôi quan tâm nhất là xe vẫn đủ thoáng và vận hành không bị ì khi lên dốc hay nhập cao tốc. VF MPV 7 đáp ứng tốt điểm này. Cả nhà có thể đi chung một xe, đồ đạc cũng không phải cắt bớt”, anh Huy cho biết.

Cùng đó, VF MPV 7 được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và chống lật ROM. Nhóm trang bị này hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn, đặc biệt trên cao tốc, đường đèo.

Đáp ứng tốt nhu cầu chở đông người và mang theo nhiều hành lý, VF MPV 7 đang là mẫu xe được quan tâm hàng đầu cho những gia đình nhiều thế hệ.