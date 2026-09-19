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Xe

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Xử phạt tài xế xe buýt vượt phải sai quy định trên quốc lộ

Lê Tuấn

TPO - Căn cứ tài liệu xác minh, cơ quan công an vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối một tài xế xe buýt ở Hà Nội về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 15 vừa xác minh, xử lý tài xế điều khiển ô tô 29B-0XX.65 có hành vi vượt phải sai quy định trên Quốc lộ 3, xã Đông Anh, Hà Nội.

Cụ thể, theo hình ảnh video được người dân cung cấp và phản ánh, vào khoảng 7h10 ngày 17/9/2026, xe buýt biển kiểm soát 29B-0XX.65 đã lách vào bên phải một ô tô khác, trong khi đoạn quốc lộ này có mặt đường nhỏ, hẹp.

Video phản ánh của người dân về trường hợp xe ô tô buýt 29B-0XX.65 có hành vi vượt phải sai quy định vào sáng ngày 17/9. Nguồn: Cục CSGT

Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 15 đã cử tổ công tác tiến hành xác minh, mời lái xe lên làm việc. Tại buổi làm việc, lái xe N.V.K. (sinh năm 1973) đã nhận thức rõ hành vi vi phạm.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế N.V.K bị phạt tiền 5.000.000 đồng và trừ 02 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan công an khuyến cáo các tài xế xe kinh doanh vận tải hành khách nói riêng và người điều khiển phương tiện nói chung cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Mọi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định.

Lê Tuấn
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