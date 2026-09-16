Từ vụ Lexus lạng lách, dừng đột ngột trên cao tốc: Cách xử trí an toàn cho tài xế

TPO - Cơ quan công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần bình tĩnh, chấp hành nghiêm quy định pháp luật; tuyệt đối không vì mâu thuẫn trên đường mà lạng lách, chặn đầu, thách thức hoặc có hành vi gây nguy hiểm cho phương tiện khác.

Nhiều tài xế lạng lách, dừng xe trên cao tốc để cản trở xe phía sau

Liên tiếp những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện các video ghi lại cảnh một số tài xế chuyển làn liên tục, chạy chậm, chặn đầu hoặc dừng xe đột ngột trước phương tiện phía sau. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đặc biệt trên cao tốc, nơi các phương tiện thường di chuyển với tốc độ lớn.

Mới đây, ngày 15/9, một xe Lexus có dấu hiệu lạng lách, chèn ép rồi dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tình huống khiến 2 ô tô khác đâm dồn toa.

Video xe Lexus dừng đột ngột trên cao tốc gây tai nạn. Nguồn: Cục CSGT

Vụ việc khiến 2 người bị thương, phải đưa đi cấp cứu và 3 phương tiện gồm xe Lexus, một ô tô con và xe khách 16 chỗ bị hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã chuyển hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên (Công an TP Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó một ngày, video ghi lại một chiếc SUV liên tục chuyển làn trên Đại lộ Thăng Long, Hà Nội, được chia sẻ trên mạng xã hội. Có thời điểm, chiếc xe đi vào làn dừng khẩn cấp để vượt các phương tiện phía trước.

Chiếc SUV đi vào làn khẩn cấp để vượt rồi chặn đầu xe trước. Video: OFFB

Sau khi vượt lên, chiếc SUV nhập lại làn, giảm tốc rồi dừng ngay phía trước một ô tô có camera hành trình. May mắn, tình huống không dẫn đến va chạm.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái xe trên cao tốc chỉ được dừng, đỗ xe ở nơi quy định. Nếu gặp sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng, xe phải được đưa vào làn dừng khẩn cấp cùng chiều và bật đèn khẩn cấp.

Trường hợp xe không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, người lái phải bật đèn khẩn cấp, đồng thời đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách tối thiểu 150m và nhanh chóng báo cho lực lượng CSGT hoặc đơn vị quản lý đường cao tốc.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ ô tô trên đường cao tốc không đúng quy định mà gây tai nạn giao thông có thể bị phạt 20-22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Khuyến cáo cho tài xế

Các chuyên gia giao thông cảnh báo việc giảm tốc đột ngột, dừng xe hoặc chuyển làn liên tục trên cao tốc đều có thể khiến phương tiện phía sau không kịp phản ứng. Nguy cơ càng lớn khi trời tối, mưa lớn hoặc tầm nhìn bị hạn chế.

Với các tài xế đi sau, trong trường hợp gặp phương tiện chạy chậm, chuyển làn liên tục hoặc có dấu hiệu cản trở, người lái nên giữ bình tĩnh, chủ động giảm tốc và duy trì khoảng cách an toàn thay vì cố vượt bằng mọi giá hoặc bám sát để gây áp lực.

Nếu phát hiện hành vi nguy hiểm, người dân có thể ghi hình, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng sau thay vì tìm cách đáp trả trên đường.

Việc duy trì khoảng cách phù hợp với xe phía trước giúp tài xế có thêm thời gian xử lý khi phương tiện bất ngờ phanh hoặc chuyển hướng. Nếu xe phía trước dừng đột ngột, tài xế cần phanh khẩn cấp, đồng thời quan sát phía sau và giữ phương tiện ổn định trong làn, hạn chế đánh lái gấp sang làn khác để tránh phát sinh va chạm.

Giống với việc dừng xe đột ngột trên cao tốc, việc điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chèn ép phương tiện khác trên đường bộ cũng được xác định là hành vi nguy hiểm và bị pháp luật nghiêm cấm.

Trước đó vào ngày 9/8, một tài xế ở Bắc Ninh đã bị xử phạt nặng vì hành vi điều khiển xe tải lạng lách, đánh võng, tạt đầu một chiếc xe tải khác trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Tài xế xe tải lạng lách khiến một ô tô khác phải đánh lái vào làn đường khẩn cấp, suýt gây ra một vụ va chạm giao thông. Nguồn: Cục CSGT

Theo khoản 12 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường bộ bị phạt 40-50 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10-12 tháng.

Trường hợp hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt nâng lên thành 50-70 triệu đồng, đồng thời người vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng. Người thực hiện hành vi lạng lách đánh võng sẽ bị tịch thu phương tiện nếu tái phạm.

Theo Cục CSGT, lạng lách, đánh võng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người điều khiển và những người cùng tham gia giao thông.

Cơ quan công an từng nhiều lần khuyến cáo người tham gia giao thông cần bình tĩnh, chấp hành nghiêm quy định pháp luật; tuyệt đối không vì mâu thuẫn, bức xúc trong quá trình lưu thông mà lạng lách, chặn đầu, thách thức hoặc có hành vi gây nguy hiểm cho phương tiện khác.