Tùng Dương không có nhu cầu phô trương nốt cao

TPO - Chuẩn bị live concert lớn nhất sau 25 năm ca hát, Tùng Dương nói anh không còn nhu cầu phô trương những nốt cao như trước mà muốn hướng vào đời sống bên trong, học cách lắng nghe và chia sẻ. Sự thay đổi này cũng chi phối cách nam ca sĩ xây dựng concert Bay về phía mặt trời, dự kiến quy tụ 40.000-50.000 khán giả tại sân Mỹ Đình.

Tùng Dương cho biết chương trình thứ 15 trong sự nghiệp - live concert Bay về phía mặt trời - sẽ có quy mô lớn nhất anh từng thực hiện.

Bay về phía mặt trời cũng là dịp tri ân những người đã đồng hành với anh trong 25 năm hoạt động nghệ thuật. Anh nhìn nhận hành trình của mình là sự thay đổi từ ca sĩ từng bị cho là kén người nghe đến khi tiếp cận được nhiều nhóm công chúng, trong đó có khán giả trẻ.

Ca sĩ hát cùng Tùng Dương dễ bị 'nhai đầu'?

Sau 25 năm ca hát, Tùng Dương cho rằng cách nhìn của anh về biểu diễn và vị trí của bản thân đã thay đổi.

Điều đó cũng thể hiện trong cách Tùng Dương nói về những màn kết hợp với đồng nghiệp. Trước những câu nói vui lâu nay rằng ca sĩ hát cùng anh dễ bị “nhai đầu” bởi giọng hát quá mạnh, Tùng Dương cho biết anh không muốn áp đảo bạn diễn.

Tùng Dương tự thấy cách nhìn của anh về biểu diễn và vị trí của bản thân đã thay đổi rất nhiều sau 25 năm đứng trên sân khấu. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Song ca đòi hỏi nghệ sĩ phải biết lắng nghe. Sự đối trọng giữa hai giọng hát chỉ có ý nghĩa khi mỗi người thể hiện được thế mạnh và cùng đẩy cảm xúc của tác phẩm lên cao hơn.

Tinh thần này được Tùng Dương đưa vào live concert thứ 15 trong sự nghiệp. Hai khách mời đầu tiên được công bố là Phùng Khánh Linh và GREYD, những nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ hơn anh. Ba khách mời khác đã được lựa chọn nhưng chưa công bố.

Điều khiến anh chú ý là cách khán giả trẻ nhìn nhận nghệ sĩ khá sòng phẳng. Theo Tùng Dương, họ không quá quan tâm anh là ai hay từng đạt được thành tựu gì, mà có thể đặt câu hỏi thẳng: “Anh có gì hay?”.

Phùng Khánh Linh đã viết hai ca khúc mới cho Tùng Dương, trong đó có Hai kẻ lang bạt. Nữ ca sĩ cho biết cô ít sáng tác cho người khác nhưng bắt tay viết ngay sau khi nhận được lời đề nghị của đàn anh.

Phùng Khánh Linh là khách mời trong concert của Tùng Dương. Ảnh: Mạnh Nguyễn

“Tôi đã hát với nhiều người, từ các diva đến những người chị lão luyện về thanh nhạc. Nhưng khi hát với các bạn trẻ, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ”, Tùng Dương nói.

Áp lực ở sân vận động 50.000 người

Sự thay đổi trong quan niệm làm nghề diễn ra đúng thời điểm Tùng Dương chuẩn bị bước vào thử thách lớn nhất trong 25 năm sự nghiệp.

Bay về phía mặt trời sẽ diễn ra vào tháng 12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là live concert thứ 15 của nam ca sĩ, với sức chứa dự kiến 40.000-50.000 khán giả, vượt xa quy mô vài nghìn người ở những chương trình anh từng tổ chức trong nhà hát.

Tùng Dương thừa nhận chịu áp lực về lượng khán giả, kinh phí, quy mô sản xuất và đặc biệt là thời tiết.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng nhận xét Tùng Dương hát được nhiều bài hay, nhiều chủ đề, nhiều thể loại, lại kết hợp với các nghệ sĩ trẻ, nên để đầu tư một bài thật sự nổi bật là rất khó. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

“Tài chính là phần chìm, phần đau đáu của tôi”, nam ca sĩ nói. Anh cho biết phải gác lại một số dự định để tập trung nguồn lực cho live concert.

Khoảng 500-600 người sẽ tham gia vận hành chương trình. Màn hình LED được tính toán ở quy mô khoảng 1.600 m2, sân khấu cần ít nhất 12 ngày thi công. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc.

Dù vậy, Tùng Dương xác định chương trình không phải nơi tập hợp những ca khúc nổi tiếng để phục vụ một sân khấu lớn.

Khoảng 30 tiết mục với gần 40 tác phẩm dự kiến được chia thành bốn chương, sắp xếp theo mạch âm nhạc thay vì kể lại 25 năm sự nghiệp theo trình tự thời gian.

Tùng Dương tự nhận từng trải qua giai đoạn được xem là ca sĩ kén người nghe, nhận cả khen lẫn chê, trước khi tiếp cận một lượng công chúng rộng hơn.

Tùng Dương lắng nghe khán giả và thay đổi cách hát, đặc biệt là khi kết hợp với người trẻ. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

“Ngày xưa tôi hát cho bản thân nhưng giờ không còn nhu cầu đó nữa. Thời của việc show off những nốt cao cũng qua rồi. Bây giờ tôi muốn đi vào phần bên trong tâm hồn mình, tĩnh tại hơn, biết lắng nghe và chia sẻ hơn. Tôi không bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh cao cả”, anh nói.

Về vũ đạo, thứ vốn không phải sở trường, Tùng Dương nói không thể nhảy như nghệ sĩ trong Anh trai vượt ngàn chông gai hay Anh trai say hi. "Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy nếu đứng vào một ban nhạc thì mình chưa tự tin bằng việc hát solo. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng. Biết đâu trong chương trình sẽ có 1-2 tiết mục tôi thể hiện vũ đạo", nam ca sĩ tiết lộ.