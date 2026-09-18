MC Minh Trang nuôi 4 con sau ly hôn

TPO - MC Minh Trang ly hôn chồng từ đầu tháng 8 và bước vào cuộc sống mới cùng 4 người con. Trước biến cố hôn nhân, nữ MC sinh năm 1987 từng trải qua giai đoạn nhiều áp lực khi các dự án Hộp Háo Hức, Làng Háo Hức do hai vợ chồng cùng sáng lập vướng tranh cãi.

Tối 17/9, MC Minh Trang công khai việc cô và Vũ Đức Thành đã nhận quyết định ly hôn của tòa án vào đầu tháng 8.

Trong bài viết, Minh Trang kể từng trải qua những tổn thương về thể chất, tinh thần trong quá trình chung sống, đồng thời chịu nhiều áp lực từ công việc.

Sáng 18/9, nữ MC tiếp tục nói rõ về cuộc sống sau khi ly hôn.

Một mình nuôi 4 con sau ly hôn

Minh Trang cho biết trước đó vẫn cố gắng duy trì hôn nhân vì mong các con có sự đồng hành của cả cha lẫn mẹ, đồng thời cô vẫn còn tình cảm và niềm tin với chồng. Tuy nhiên, sau biến cố vào cuối tháng 7, cô quyết định dừng lại.

Hình ảnh gia đình được MC Minh Trang chia sẻ trên trang cá nhân trước khi thông báo ly hôn.

Sau bài thông báo ly hôn, sáng 18/9, Minh Trang tiếp tục có chia sẻ dài về quyết định công khai chuyện gia đình. Nữ MC cho biết cô không đăng bài trong thời điểm mới xảy ra biến cố vì lo ngại những cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng tới cách nhìn nhận và phát ngôn.

Theo Minh Trang, sau đổ vỡ hôn nhân, cô trải qua những ngày khủng hoảng, có lúc xuất hiện suy nghĩ tiêu cực và hành vi tự làm đau bản thân. Nữ MC phải trị liệu tâm lý, tập thiền, đọc sách và dành phần lớn thời gian cho các con cùng những người thân trong gia đình.

Cô khẳng định bài viết được đăng khi tâm lý đã ổn định và những cảm xúc mạnh đã qua.

MC Minh Trang và con gái trong một chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh: FBNV.

Minh Trang hiện nuôi dạy 4 người con, gồm 3 con gái và một con trai. Sau khi bố mẹ chia tay, các con được trao đổi thẳng thắn về những thay đổi trong gia đình, được lắng nghe và bày tỏ mong muốn về việc sống cùng ai.

Sau hai bài viết liên tiếp, Minh Trang cho biết đây là lần cuối chia sẻ công khai về chuyện hôn nhân.

Khủng hoảng từ dự án cho trẻ em

Chuyện hôn nhân của Minh Trang được công bố hơn một năm sau khi Làng Háo Hức - dự án do cô và chồng cũ cùng sáng lập - vướng nhiều phản ánh từ phụ huynh.

Đầu tháng 7/2025, một số phụ huynh có con tham gia trại hè Làng Háo Hức lên tiếng về trải nghiệm của trẻ tại đây. Các phản ánh tập trung vào điều kiện vệ sinh, cơ sở vật chất, tình trạng thất lạc đồ dùng, việc trẻ trêu chọc nhau và một số vấn đề sức khỏe sau khi tham gia.

Ngày 5/7/2025, Minh Trang công khai xin lỗi, cam kết liên hệ để tìm hiểu sức khỏe, tâm lý của trẻ, đồng thời rà soát chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất và quy trình chăm sóc khách hàng.

MC Minh Trang từng gặp khủng hoảng vì cách vận hành của dự án Làng Háo Hức.

Hai ngày sau, fanpage Làng Háo Hức đăng thông báo thừa nhận một số hạn chế liên quan vệ sinh tập thể. Đơn vị này cũng xác nhận có những tình huống trẻ trêu chọc nhau và cho biết nhân sự tại trại đã can thiệp.

Sự việc thời điểm đó tạo ra nhiều tranh luận bởi Làng Háo Hức là dự án gắn khá chặt với hình ảnh cá nhân của Minh Trang - một người mẹ có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Minh Trang thừa nhận đã tham gia sáng lập Hộp Háo Hức và Làng Háo Hức, đồng thời có giai đoạn đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty sở hữu Hộp Háo Hức.

Minh Trang cho biết phần việc của cô tập trung vào thiết kế sản phẩm, truyền thông và marketing. Quyết định về chiến lược, tài chính, nhân sự và vận hành do chồng cũ đảm nhiệm.

Nữ MC nói từng nhận thấy một số vấn đề về định hướng phát triển và chất lượng thực tế của sản phẩm, dịch vụ, nhưng lựa chọn lùi lại để tránh xung đột công việc trở thành căng thẳng gia đình.

Trong bài thông báo ly hôn, Minh Trang gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và các thế hệ nhân sự của Hộp Háo Hức, Làng Háo Hức vì những trải nghiệm không như mong đợi.

MC nổi tiếng của VTV

Nguyễn Minh Trang sinh năm 1987 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến từ khá sớm, từng xuất hiện trong Phía trước là bầu trời khi mới 14 tuổi và là gương mặt trang bìa nổi tiếng của báo Hoa Học Trò.

Minh Trang tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, sau đó nhận học bổng học thạc sĩ ngành truyền thông tại Pháp. Cô thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật và từng có thời gian giảng dạy marketing tại đại học.

Sau khi gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam, Minh Trang trở thành gương mặt quen thuộc qua nhiều chương trình như Đồ Rê Mí, Tuổi đời mênh mông, Bài hát Việt, Tạp chí MTV, Cà phê Sáng, Quốc gia khởi nghiệp. Sau thời gian du học, cô tiếp tục làm biên tập viên tiếng Anh tại VTV4.

MC Minh Trang tạm dừng công việc truyền hình để tập trung cho dự án cá nhân.

Khi lập gia đình và sinh con, Minh Trang dần rời truyền hình. Nữ MC thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ và xây dựng các dự án trong lĩnh vực này, được nhiều phụ huynh trên mạng xã hội theo dõi.

Từ nền tảng đó, Minh Trang tham gia phát triển Mầm Nhỏ, Hộp Háo Hức và Làng Háo Hức. Hộp Háo Hức từng xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam, còn Làng Háo Hức phát triển mô hình trại trải nghiệm thiên nhiên, kỹ năng và cuộc sống tập thể dành cho trẻ.