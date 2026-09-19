Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa và báo cáo trước 22/9

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/9.

Ngày 19/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027.

Về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 và các văn bản trước đó.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý tập trung huy động tất cả các nguồn lực, kịp thời điều tiết, tổ chức in ấn và cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông; không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/9.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Cùng với đó cần rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung này phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2026.

Ngày 16/9, tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương giải quyết, xác định thời hạn cụ thể để xử lý triệt để, dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trong thời gian ngắn nhất.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 14/9, các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, bao gồm cả tập 1 và tập 2, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu sách giáo khoa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ thuộc về Bộ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương.