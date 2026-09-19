Ông Bùi Hoài Sơn giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

TPO - Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì và trao các quyết định.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Bùi Hoài Sơn giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: QH.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Bùi Hoài Sơn sinh năm 1975, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông là PGS.TS Văn hóa, Thạc sĩ Quản lý di sản và nghệ thuật, Thạc sĩ tiếng Anh, Đại học chuyên ngành Xã hội học. Ông Sơn là đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trong quá trình công tác, ông Bùi Hoài Sơn có nhiều năm gắn bó tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Từ tháng 7/2021, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Đến tháng 2/2025, ông là Ủy viên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.