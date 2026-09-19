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Xã hội

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Quảng Trị rà soát hồ sơ những người nghỉ việc trước 1/7/2025

Hoàng Nam

TPO - Qua rà soát, toàn tỉnh Quảng Trị đã giải quyết chế độ cho 2.808 trường hợp, gồm 2.247 người thuộc khối chính quyền, 561 người thuộc khối Đảng, đoàn thể và chi trả hơn 2.854 tỷ đồng theo chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy.

Hơn 2.800 người được giải quyết chế độ

Theo Báo cáo số 98 của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2025 của tỉnh Quảng Trị, có 2.778 trường hợp được chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước với tổng kinh phí hơn 2.854 tỷ đồng.

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Ảnh minh hoạ do AI tạo.

Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 2.421 tỷ đồng, nguồn cải cách tiền lương của địa phương gần 433 tỷ đồng. Số liệu này không bao gồm 30 trường hợp thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, do Trung ương chi trả kinh phí.

Toàn bộ kinh phí đã được tổng hợp, quyết toán đầy đủ, không phát sinh số dư ngân sách Trung ương phải chuyển nguồn sang năm sau.

Theo kết quả rà soát của Sở Nội vụ và liên ngành gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, đến nay chưa phát hiện sai sót trong hồ sơ thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025.

Thẩm định hồ sơ qua nhiều khâu

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, quá trình lập danh sách, xét duyệt chế độ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, trong đó ưu tiên những người còn dưới 5 năm công tác, sức khỏe yếu hoặc chưa đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm.

Địa phương không giải quyết thôi việc hưởng chính sách dôi dư đối với những trường hợp thuộc diện thu hút nhân tài của Trung ương và của tỉnh, nhằm giữ lại nguồn nhân lực tiếp tục cống hiến cho địa phương.

Trước khi được phê duyệt, hồ sơ phải có ý kiến thẩm định của Bảo hiểm xã hội tỉnh về thời gian đóng bảo hiểm, nhất là thâm niên công tác tại vùng khó khăn, môi trường độc hại để làm căn cứ tính tuổi nghỉ hưu. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí.

Thực hiện Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, 100% quyết định nghỉ việc được ban hành trước ngày 31/8/2025. Qua đối chiếu với những thiếu sót, vi phạm được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra tại Báo cáo số 1212, tỉnh Quảng Trị không có trường hợp vi phạm.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu rà soát lại toàn bộ

Dù kết quả kiểm tra bước đầu chưa ghi nhận sai sót, nhưng mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh tiếp tục ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội và UBND xã, phường, đặc khu tổng rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Việc kiểm tra được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ Nội vụ, nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị phải đối chiếu hồ sơ, lập danh sách cụ thể theo biểu mẫu. Nếu phát hiện sai sót, phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, khắc phục; gửi kết quả về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trước ngày 25/9.

Đối với những cơ quan, đơn vị đã chia tách, sáp nhập hoặc hợp nhất, UBND cấp xã mới nơi đặt trụ sở cấp huyện cũ cùng các sở, ngành, đoàn thể tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì rà soát hồ sơ của những trường hợp nghỉ việc trước ngày 1/7/2025.

Đợt tổng kiểm tra này nhằm chốt lại số liệu, kịp thời xử lý sai sót nếu có và làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chính sách.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #Nghị định 178 #chi hơn 2.854 tỷ đồng #2.808 trường hợp #khối chính quyền #khối Đảng #sắp xếp tổ chức bộ máy

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