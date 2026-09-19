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Ông Nguyễn Văn Chiến làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Luân Dũng

TPO - Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì và trao các quyết định.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

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Ông Nguyễn Văn Chiến làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1980, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Hán Nôm, Thạc sĩ Hán Nôm.

Ông Nguyễn Văn Chiến có nhiều năm làm việc tại cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương Đảng. Trước khi được điều động về Hưng Yên, ông giữ Hàm Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Chiến về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên.

Sau khi Hưng Yên và Thái Bình sáp nhập, ông Nguyễn Văn Chiến được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên (sau đó là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên).

Luân Dũng
#Ban Tuyên giáo Trung ương #Ủy viên Bộ Chính trị #Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú #Bộ Chính trị #Ban Bí thư #công tác cán bộ #ông Nguyễn Văn Chiến

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