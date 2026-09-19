Đang đi trên cao tốc, xe tải bị ném đá vỡ kính

TPO - Một bé trai 13 tuổi ở Hà Tĩnh được xác định đã nhặt đá trên cầu vượt Thạch Tân rồi ném xuống các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam, khiến kính chắn gió một xe tải bị vỡ.

Ngày 19/9, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, vừa xác minh, làm việc với một cháu bé liên quan vụ ném đá từ cầu vượt Thạch Tân xuống các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam.

Trước đó, ngày 10/9, Công an phường Hà Huy Tập nhận được phản ánh qua ứng dụng i-Hà Tĩnh về việc có người ném đá từ cầu vượt Thạch Tân xuống cao tốc, khiến kính chắn gió một xe tải bị vỡ. Ngay sau đó, Công an phường tiến hành xác minh và xác định người ném đá là cháu N.V.A. (SN 2013).

Phương tiện trúng đá bị vỡ kính chắn gió.

Theo xác minh, ngày 10/9, A. cùng em trai N.V.B. (SN 2019) đi xe đạp đến khu vực cầu vượt Thạch Tân. Tại đây, A. nhặt một số viên đá nhỏ trên cầu rồi ném xuống phía dưới, nơi các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc. Một viên đá sau đó rơi trúng xe tải, làm vỡ kính chắn gió. Ngày 17/9, Công an phường Hà Huy Tập mời A. cùng bố đến làm việc. Tại buổi làm việc, A. thừa nhận hành vi, nhận thức được việc ném đá xuống cao tốc là nguy hiểm và cam kết không tái phạm.

Công an phường đã lập biên bản làm việc, yêu cầu A. không tiếp tục ném đá hoặc các vật khác vào người, phương tiện đang tham gia giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng đề nghị gia đình tăng cường quản lý, giáo dục, nhắc nhở trẻ em, nhất là khi vui chơi tại khu vực cầu vượt và gần đường cao tốc.