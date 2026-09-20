Sạt lở núi ở Nghệ An: Mở đường tạm tiếp cận hơn 1.000 người dân

TPO - Chính quyền xã Yên Na, Nghệ An đã huy động nhân lực mở đường tạm, dựng cầu tre qua suối để tiếp cận hơn 1.000 người dân ở 2 bản Chà Lúm, Huồi Pai bị cô lập sau vụ sạt lở núi kinh hoàng.
“Các lực lượng phải phát dọn, mở rộng lối đi. Đồng thời, xã cho dựng 2 cầu tre tạm bắc qua khe Chà Hạ để người dân thuận tiện đi lại", ông Thái Lương Thiện nói.
Bên cạnh các lực lượng chức năng, rất đông người dân hai bản cùng ra hỗ trợ để dựng cầu.
Chủ tịch xã Yên Na cho biết thêm, trên đỉnh núi Pu Pai đang tiếp tục có nguy cơ sạt lở. Hiện xã đã phong toả hiện trường, đồng thời huy động máy móc, nhân lực để khắc phục vụ sạt lở. “Lượng đất đá rất lớn, phải mất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp, thông đường trở lại”, ông Thái Lương Thiện nói.