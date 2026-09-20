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Xã hội

Sạt lở núi ở Nghệ An: Mở đường tạm tiếp cận hơn 1.000 người dân

Ngọc Tú

TPO - Chính quyền xã Yên Na, Nghệ An đã huy động nhân lực mở đường tạm, dựng cầu tre qua suối để tiếp cận hơn 1.000 người dân ở 2 bản Chà Lúm, Huồi Pai bị cô lập sau vụ sạt lở núi kinh hoàng.

Video núi Pu Pai (bản Huồi Pai, xã Yên Na, Nghệ An) sạt lở ào ào như thác.
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Trưa 20/9, ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na, tỉnh Nghệ An﻿ - cho biết, địa phương đã huy động hàng chục người tìm cách mở đường, dựng cầu tạm để tiếp cận hơn 1.000 người dân ở 2 bản của xã bị cô lập sau trận sạt lở núi.
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Trước đó vào ngày 19/9, một vụ sạt lở núi﻿ nghiêm trọng tại bản Huồi Pai (xã Yên Na) đã khiến một đoạn tỉnh lộ 543C bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Vụ việc khiến hơn 300 hộ dân với khoảng 1.000 người ở 2 bản Huồi Pai và Chà Lúm bị cô lập﻿. Điểm sạt lở cách khu dân cư 200m.
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Sáng 20/9, xã Yên Na đã huy động hàng chục người gồm nhiều lực lượng xuống tìm cách mở đường tiếp cận các bản vùng trong.
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Sau khi nghiên cứu địa hình, xã Yên Na quyết định mở một con đường tạm dài 1km vòng qua khe suối Chà Hạ để người dân đi lại, các em học sinh trong bản có thể đến trường.
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“Các lực lượng phải phát dọn, mở rộng lối đi. Đồng thời, xã cho dựng 2 cầu tre tạm bắc qua khe Chà Hạ để người dân thuận tiện đi lại", ông Thái Lương Thiện nói.
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Từ sáng 20/9, hàng chục người gồm nhiều lực lượng được huy động để chặt tre, dựng cầu phục vụ người dân đi lại sau sạt lở.
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Cầu làm bằng tre nên chỉ người đi bộ mới có thể đi qua.
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Bên cạnh các lực lượng chức năng, rất đông người dân hai bản cùng ra hỗ trợ để dựng cầu.
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"Trong chiều nay, cầu tạm sẽ xong, người dân hai bản có thể đi lại", Chủ tịch xã Yên Na nói.
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Chủ tịch xã Yên Na cho biết thêm, trên đỉnh núi Pu Pai đang tiếp tục có nguy cơ sạt lở. Hiện xã đã phong toả hiện trường, đồng thời huy động máy móc, nhân lực để khắc phục vụ sạt lở. “Lượng đất đá rất lớn, phải mất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp, thông đường trở lại”, ông Thái Lương Thiện nói.
Ngọc Tú
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