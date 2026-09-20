Sạt lở núi ở Nghệ An: Mở đường tạm tiếp cận hơn 1.000 người dân

TPO - Chính quyền xã Yên Na, Nghệ An đã huy động nhân lực mở đường tạm, dựng cầu tre qua suối để tiếp cận hơn 1.000 người dân ở 2 bản Chà Lúm, Huồi Pai bị cô lập sau vụ sạt lở núi kinh hoàng.