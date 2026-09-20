Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đưa tri thức và sức trẻ về cơ sở

TPO - Tại lễ ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", Trung ương Đoàn triển khai 5 Đội hình trí thức trẻ. Các đội hình được tổ chức theo từng lĩnh vực chuyên môn, đến những địa bàn còn khó khăn, cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân triển khai những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương.

Ngày 20/9, tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ ra quân.

Tham dự chương trình, về phía Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long - Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Cảnh Chí Quân - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương cùng hơn 700 đoàn viên, thanh niên và toàn thể nhân dân địa phương.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, thời gian qua, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, Ngày Chủ nhật xanh đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đóng góp công sức, kiến thức và sáng kiến cho địa phương. Những công trình hạ tầng, hoạt động bảo vệ cảnh quan, hỗ trợ sản xuất, phổ cập kỹ năng số là những hướng đi cần tiếp tục phát huy.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại lễ ra quân.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, yêu cầu đặt ra phải bảo đảm tính liên tục của phong trào: Công trình hoàn thành có người quản lý; cây trồng được chăm sóc; rác thu gom được chuyển giao xử lý; kiến thức, kỹ thuật được hướng dẫn phải giúp người dân áp dụng được. Kết quả cần được nhìn thấy trong đời sống hằng ngày của cộng đồng, được người dân ghi nhận và cùng duy trì.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao quà tặng các gia đình chính sách.

Để đợt ra quân đạt hiệu quả thiết thực, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ sau: Lựa chọn đúng việc người dân cần, gắn xây dựng nông thôn mới với bảo vệ môi trường; Đưa tri thức, khoa học công nghệ và kỹ năng số đến với người dân, đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế; Mở rộng lực lượng tham gia, huy động nguồn lực công khai và phối hợp thống nhất; Duy trì kết quả sau ra quân, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm căn cứ đánh giá.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn trao quà tặng gia đình chính sách.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Kim Quy kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, chủ động, sáng tạo, triển khai các công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương; qua đó tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện và lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước. Mỗi việc làm có trách nhiệm hôm nay sẽ góp thêm điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước.

Anh Nguyễn Kim Quy trao bảng tượng trưng tặng tủ sách thanh niên.

Phát biểu tại chương trình, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh không chỉ tổ chức ra quân mà phải chủ động đăng ký những phần việc phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với địa phương lựa chọn đúng địa bàn khó khăn, xác định đúng việc người dân cần và phải làm cho đến khi có kết quả.

Các học sinh, đoàn viên được nhận quà tại lễ ra quân.

Bí thư Tỉnh ủy mong các bạn trẻ quan tâm hơn đến phong trào "Bình dân học vụ số". Thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống. Đó là cách thiết thực để thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các vùng, các đối tượng nhân dân trong tỉnh.

Khánh thành tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn, Hội nắm chắc nhu cầu của từng cơ sở, nhất là những địa bàn khó khăn. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ những sáng kiến lập nghiệp, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, mạnh dạn giao việc cho thanh niên, giao đúng việc, đúng địa bàn. Những mô hình, công trình và cách làm hiệu quả cần duy trì nhân rộng.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn trao bảng tượng trưng mô hình phân loại rác tại nguồn.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn triển khai các Đội hình trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới cấp Trung ương, tập trung hỗ trợ những nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn.

Các đội hình trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ra mắt.

5 Đội hình trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới gồm: Đội hình trí thức trẻ “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”; Đội hình trí thức trẻ “Chuyển giao khoa học, kỹ thuật”; Đội hình trí thức trẻ “Tình nguyện bảo vệ môi trường”; Đội hình trí thức trẻ “Tuyên truyền chuyển đổi số”; Đội hình trí thức trẻ “Tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn”.

Các đội hình tình nguyện sẽ lên đường đến những địa bàn còn khó khăn, cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân triển khai những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao những phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, trao học bổng tặng các em thiếu nhi vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh; trao tặng 1 tủ sách thanh niên. Tỉnh đoàn Đồng Tháp trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên, thanh niên và người dân tại 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

Đội hình trí thức trẻ được tập huấn.

Ngay sau lễ phát động, đại biểu, đoàn viên thanh niên trồng cây xanh; thăm quan mô hình thanh niên khởi nghiệp của thanh niên nông thôn; Khánh thành tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” và dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, các đội hình tri thức trẻ tham gia tập huấn.