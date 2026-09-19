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Giới trẻ

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Tuổi trẻ lan tỏa sắc màu khởi nghiệp

Nguyễn Thảo

TPO - Không chỉ là nơi trưng bày những sản phẩm khởi nghiệp mang đậm dấu ấn sáng tạo của tuổi trẻ, triển lãm “Sắc màu khởi nghiệp Việt Nam” mở ra một không gian giàu cảm hứng tại Đắk Lắk. Mỗi gian hàng là một câu chuyện về hành trình dám nghĩ, dám làm, đổi mới và hiện thực hóa khát vọng khởi nghiệp của thanh niên.

Ngày 19/9, tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc triển lãm “Sắc màu khởi nghiệp Việt Nam”.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Vòng chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 và Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2026.

Triển lãm quy tụ các sản phẩm của thanh niên đạt Giải thưởng Lương Định Của năm 2026. Các dự án lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2026. Bên cạnh đó, còn có khu vực giới thiệu ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp.

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Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm của thanh niên.

Tham quan triển lãm “Sắc màu khởi nghiệp Việt Nam”, bạn Nguyễn Minh Phương Anh, đoàn viên đến từ Đắk Lắk chia sẻ, trực tiếp tham quan, trao đổi với các chủ dự án và tìm hiểu sản phẩm giúp bản thân có thêm động lực để mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng của mình. Phương Anh hiểu rằng để khởi nghiệp thành công, ngoài ý tưởng còn cần sự kiên trì, tinh thần học hỏi và khả năng thích ứng với thị trường. Triển lãm còn mang đến những câu chuyện thực tế về quá trình vượt qua khó khăn, tìm kiếm thị trường và từng bước hoàn thiện sản phẩm.

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Đoàn viên, thanh niên trải nghiệm, tìm hiểu các gian hàng.

Với bạn Trần Phương Vy (xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), đây là một trải nghiệm thú vị và bổ ích, giúp bản thân có thêm nhiều góc nhìn về con đường khởi nghiệp. Điều khiến Vy ấn tượng là sự đa dạng của các sản phẩm. Mỗi gian hàng đều có một câu chuyện riêng, từ quá trình hình thành ý tưởng, cách phát triển sản phẩm đến việc đưa sản phẩm ra thị trường. Qua đó, Vy nhận thấy khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà có thể xuất phát từ lợi thế sẵn có tại địa phương.

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Các chủ dự án chia sẻ về sản phẩm tại gian hàng.

Với sự đa dạng về sản phẩm, “Sắc màu khởi nghiệp Việt Nam” kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa thanh niên nông thôn với thị trường, góp phần đưa các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hoạt động không chỉ hướng tới việc quảng bá các sản phẩm, dự án khởi nghiệp mà còn mở ra cơ hội để thanh niên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác.

Nguyễn Thảo
#tuổi trẻ #khởi nghiệp #dự án #nông nghiệp #Đắk Lắk #Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của #Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

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