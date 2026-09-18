Vinh danh 26 gương thanh niên 'Tỏa sáng Nghị lực Việt' năm 2026

TPO - Tại Lễ tuyên dương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã vinh danh, trao tặng bằng khen đối với 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu về ý chí vượt khó và có nhiều đóng góp cho cộng đồng; trao hỗ trợ đối với 4 dự án khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên khuyết tật.

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.

Ông Nguyễn Phi Long và anh Nguyễn Minh Triết trao khen thưởng gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Về phía T.Ư Đoàn và đơn vị tổ chức, có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Arjaree Suwangool – Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Tập đoàn TCP.

Gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Huỳnh Ngọc Tiến﻿ và Lê Thị Uyên Nhi﻿ (từ trái sang phải) giao lưu, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Làm chủ cuộc sống, đóng góp cho cộng đồng

Các gương được tuyên dương năm nay đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, nhưng đều có chung về nghị lực phi thường và khát vọng cống hiến.

Trong đó, chị Ma Thị Phương (SN 2001, dân tộc Tày, Thái Nguyên) đã không để bóng tối phủ kín cuộc đời, chinh phục tri thức. Chị từng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023; tốt nghiệp xuất sắc với GPA 3.89/4.0 tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Chị Phương cũng đã giành giải Nhất Hội thi Tin học Quốc gia dành cho người mù lần thứ III, với phần mềm ZABLND – hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận Zalo trên máy tính. Với hành trình của mình, chị đã biến khiếm khuyết về thị lực thành động lực để nhìn xa hơn.

Còn anh Nguyễn Quang Linh (SN 1998, Hưng Yên) bị dị tật khuôn mặt bẩm sinh, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật. Vượt qua hoàn cảnh bản thân, anh trở thành một TikToker livestream với doanh thu gần 1 tỷ đồng/tháng trên sàn thương mại điện tử. Anh còn đều đặn đến các trung tâm bảo trợ, hội người mù để dạy miễn phí kỹ năng tiếp thị liên kết cho những người cùng cảnh ngộ.

Hai gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" 2026 Võ Văn Nhật (ngoài cùng bên phải) đệm đàn organ và Đỗ Nam Khánh hát trên sân khấu chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Đinh Đức Anh (SN 1995, Thái Nguyên) mất chân trái sau tai nạn giao thông, đã vươn lên tiếp thu tri thức, công nghệ và khởi nghiệp làm giàu cho bản thân và tạo sinh kế cho nhiều lao động. Anh hiện là Phó Giám đốc Công ty Sâm Lộc Hoàng An; Phó Chủ tịch Hợp tác xã Phương Nam. Bên cạnh đó, anh tiếp tục duy trì công việc tư vấn kế toán, pháp lý và làm digital marketing cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

“Những công việc này không chỉ giúp tôi tự chủ về kinh tế, mà còn giúp tôi chứng minh một điều: người khuyết tật hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống và đóng góp cho xã hội”, anh Đức Anh nói.

Bốn dự án khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên khuyết tật nhận hỗ trợ tại chương trình. (Từ trái sang phải là các tác giả Võ Văn Nhật, Đặng Thị Oanh, Bùi Huyền Trang và đại diện nhóm Thiết bị dập tia lửa điện trước khi CB ngắt 6T an toàn điện 220VAC-390VAC). Ảnh: Xuân Tùng

Biểu hiện đẹp của “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khẳng định, thanh niên khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng thanh niên Việt Nam. Đồng hành với các bạn là trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Đoàn, Hội.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”, được khởi xướng từ năm 2013, đã trở thành một cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa của niềm tin và nghị lực.

Anh Quy cho biết, 26 gương tuyên dương năm nay cùng gần 300 gương được tôn vinh trong 13 năm qua, là minh chứng sinh động cho sự bền bỉ và khả năng đóng góp của thanh niên khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Các gương đã từng bước xây dựng cuộc sống bằng kiến thức, kỹ năng và sự chăm chỉ; rồi từ trải nghiệm của mình, mở thêm cơ hội cho người khác về việc làm, tiếp cận tri thức, mô hình sinh kế.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

“Các bạn giúp chúng ta hiểu sâu hơn rằng mỗi người trẻ đều có khả năng đóng góp, khi được tôn trọng và có cơ hội phù hợp. Những việc các bạn đang làm cũng là biểu hiện đẹp của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bằng trách nhiệm với cuộc sống của mình, với gia đình và với những người xung quanh”, anh Quy bày tỏ.

“Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là dịp để chúng ta vun đắp tinh thần đoàn kết và làm sâu sắc hơn trách nhiệm của Hội với mọi tầng lớp thanh niên. Một tổ chức Hội vững mạnh phải là nơi mỗi người trẻ tìm thấy cơ hội tham gia và niềm tin rằng tiếng nói của mình được lắng nghe. Trong mái nhà chung ấy, các bạn thanh niên khuyết tật có vị trí và đóng góp rất đáng quý”, anh Nguyễn Kim Quy.

Ông Nguyễn Phi Long và anh Nguyễn Minh Triết trao khen thưởng gương tiêu biểu Nguyễn Trịnh Trung Trực. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng chương trình đối với 26 gương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2026; trao hỗ trợ đối với 4 dự án khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên khuyết tật (50 triệu đồng/dự án).

Bốn dự án khởi nghiệp xuất sắc - Dự án “Nhật Organ Studio”, thuộc lĩnh vực Âm nhạc, của anh Võ Văn Nhật. - Dự án “Vòng quay sinh kế”, lĩnh vực “Nông nghiệp sinh kế; tác động xã hội; chuyển đổi số cộng đồng” của chị Đặng Thị Oanh. - Dự án “AI Connect - Nền tảng AI hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp và phát triển kinh tế số”, lĩnh vực công nghệ, của chị Bùi Huyền Trang. - Dự án “Thiết bị dập tia lửa điện trước khi CB ngắt 6T (bằng hệ thống mạch điện đa tầng cảm ứng từ trường) an toàn điện 220VAC-390VAC”, thuộc lĩnh vực Công nghệ cao sáng chế, của nhóm tác giả Nguyễn Thành Quyết, Liều Kim Long, Trần Gia Nguyên Trung, Trần Văn Tín.

Ông Vy Tư Liệu và anh Nguyễn Kim Quy trao khen thưởng gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Hồ Hồng Nguyên và bà Arjaree Suwangool trao khen thưởng gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" 2026. Ảnh: Xuân Tùng