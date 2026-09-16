Bác sĩ nội trú kể chuyện 'cưa đổ' vợ xinh đẹp nhờ áp dụng ngành học

(Dân trí) - Bác sĩ Trọng Quân chia sẻ, có lẽ công việc chuyên môn ít nhiều ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận tình yêu. Anh và bạn gái từng suýt chia tay nhưng khi suy nghĩ lại, anh nhận ra một điều quan trọng.

Vượt qua đoạn đường gần 10km đúng giờ giao thông đông đúc từ Bệnh viện Mắt Trung ương về nhà, nữ bác sĩ Hoàng Hải Ngọc đã thấy chồng sửa soạn một mâm cơm nóng hổi đủ cả món canh, món mặn, món xào. Mọi mệt nhọc sau một ngày dài gần như tan biến.

Suốt mấy tháng nay, mỗi lần trở về nhà thấy chồng trong căn bếp nhỏ, cô càng cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị.

Chồng cô - bác sĩ Nguyễn Trọng Quân - dù bận rộn vẫn cố gắng cân đối thời gian, đỡ đần vợ việc nhà. Anh thường không hành động lãng mạn, không nói những lời ngọt ngào, nhưng luôn quan tâm vợ từ những điều nhỏ và thiết thực.

Vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trọng Quân - Hoàng Hải Ngọc.

Ôn thi bác sĩ nội trú hiệu quả nhờ có bạn gái đồng hành

Những ngày qua, khi hình ảnh các bác sĩ nội trú được chia sẻ trên mạng xã hội sau ngày Match Day 2026 của Đại học Y Hà Nội, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời cũng quan tâm hơn đến câu chuyện đời thường của các bác sĩ.

Trên trang cá nhân, bác sĩ Nguyễn Trọng Quân chia sẻ về kỷ niệm Match Day 5 năm trước, cơ duyên anh lựa chọn ngành Tâm thần và những ngày tháng dành nhiều tâm huyết cho chuyên ngành đặc biệt. Bài đăng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác và nhiều bình luận sôi nổi.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Quân hiện là giảng viên bộ môn Tâm thần và Tâm lý học Lâm sàng tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, bác sĩ điều trị tại khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E. Theo bác sĩ Quân, kỳ thi bác sĩ nội trú nổi tiếng khắc nghiệt với hàng loạt điều kiện khắt khe. Thực tế, mỗi sinh viên chỉ có duy nhất một cơ hội trong đời để tham dự kỳ thi ngay sau khi tốt nghiệp.

Được đào tạo nội trú là khát khao của hầu hết bác sĩ trẻ, ai cũng dốc sức để trúng tuyển vào chuyên ngành đam mê, đẩy mức độ cạnh tranh lên cao. Tỷ lệ đỗ có thể trên 50% thậm chí cao hơn nữa, kém xa so với tỷ lệ chọi của thi đại học, nhưng không ai dám đánh giá nó đơn giản.

Tất cả thí sinh tham gia đều sở hữu năng lực học thuật xuất sắc và tinh thần quyết tâm cao độ; không ai muốn trở thành người bị loại, càng không ai muốn phải ngậm ngùi chọn một chuyên ngành mình không thực sự yêu thích.

Chuyện học ngày học đêm, thiếu ngủ, dừng hết các cuộc gặp gỡ bạn bè, đi chơi… trong nhiều tháng liền không hiếm. Bác sĩ Trọng Quân cũng từng trải qua những ngày tháng ôn thi căng thẳng, song, so với nhiều đồng nghiệp, anh tự nhận mình ít áp lực hơn.

“Tôi xác định chuyên ngành Tâm thần từ khá sớm nên chủ động xây dựng lộ trình học, xác định một mức điểm phù hợp để có thể đỗ vào chuyên ngành mình mong muốn.

Tâm thần học sở hữu một sự giao thoa tuyệt đẹp với tâm lý học lâm sàng. Ở đó, y khoa không chỉ dừng lại ở những toa thuốc khô khan, mà còn là nghệ thuật của sự lắng nghe, đồng hành bền bỉ và nỗ lực thấu hiểu tận cùng những thương tổn sâu kín nhất”, bác sĩ trẻ chia sẻ về kỳ thi bác sĩ nội trú và theo đuổi ngành Tâm thần học.

Nữ bác sĩ xinh đẹp Hoàng Hải Ngọc



Bên cạnh đó, thời gian ấy, nhờ có bạn gái đồng hành, động viên, anh thấy tinh thần thoải mái, ôn thi hiệu quả hơn và xuất sắc đỗ kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội năm 2021.

“Cô ấy thường qua ngồi học cùng tôi dù cô ấy không phải người đi thi. Có người yêu ở bên cạnh, tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều, đầu óc bớt căng thẳng”, Trọng Quân nhớ lại.

Chuyện tình yêu “không lãng mạn” với nữ bác sĩ xinh đẹp

Chia sẻ về người bạn đời của mình - bác sĩ nội trú Nhãn khoa Hoàng Hải Ngọc, anh Nguyễn Trọng Quân cho hay, cả hai quen nhau năm 2018, khi còn là sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội.

Thời gian đó, Bác sĩ Quân là chủ nhiệm Ban Phong trào Sinh viên 5 tốt của trường đại học. Ban thường tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

HảiNgọc khi ấy cũng tích cực tham gia các hoạt động và để lại ấn tượng sâu sắc với chàng trai hơn cô 2 tuổi bởi nhan sắc ưa nhìn, tính cách năng động. Quá trình tham gia các chương trình, họ dần trở nên thân thiết, tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung và nhanh chóng trở thành một cặp.

Là những sinh viên y khoa, họ dành phần lớn thời gian cho việc học, thực tập tại bệnh viện, trực và nghiên cứu. Cả hai không quá ưu tiên việc đi chơi và thường chọn cách nấu ăn cùng nhau để thư giãn.

“Suốt quãng thời gian yêu nhau, gần như chúng tôi không có lúc nào đi chơi riêng, cũng không đi du lịch. Mãi đến tuần trăng mật, cả hai mới có một chuyến đi chỉ có hai người”, bác sĩ trẻ cười nói.

Hải Ngọc từng than thở với bạn bè rằng chẳng mấy khi được bạn trai đưa đi chơi. Nghe vậy, Quân quyết định đưa cô đi Hồ Tây, lên phố và ghé nhiều nơi, nhưng đi được nửa đường, nữ bác sĩ lại muốn về nhà vì mệt, ngại cảnh đông đúc. Sau lần ấy, cả hai hiểu rằng, bản thân không cần phải chạy theo một khuôn mẫu nào về tình yêu.

Bác sĩ Trọng Quân cũng chia sẻ, có lẽ công việc chuyên môn ít nhiều ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận tình yêu. Là bác sĩ tâm thần, anh đặc biệt quan tâm đến trạng thái cảm xúc và sự ổn định.

Cả hai cùng chinh phục những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Anh kể, sau khoảng một năm bên nhau, từng có lúc anh thoáng nghĩ đến chuyện dừng lại. Không phải vì cãi vã hay mâu thuẫn gì to tát, chỉ là những cảm xúc nồng nhiệt ban đầu dường như đã chững lại. Nhưng rồi tĩnh tâm suy nghĩ, anh chợt nhận ra sự bình yên và ổn định trong tình yêu mới thực sự là điều tuyệt vời.

"Nếu cứ mải miết đi tìm một người tốt hơn, thì đến bao giờ mới là điểm dừng? Ngoài kia chắc chắn có người tốt hơn mình, và cũng có người xuất sắc hơn người mình đang yêu, nhưng cứ chạy theo những điều đó thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn", anh bộc bạch.

Bước qua giai đoạn chông chênh đó, cả hai càng thêm thấu hiểu và gắn bó. Tình cảm Trọng Quân dành cho bạn gái ngày một sâu đậm, để rồi đánh dấu chặng đường ấy bằng một đám cưới ngập tràn hạnh phúc vào đầu năm 2026.

Bác sĩ trẻ thừa nhận, mình là người ít lãng mạn trong tình yêu.

Trong cuộc sống hôn nhân, chàng bác sĩ trẻ thừa nhận, anh thường không có những hành động lãng mạn. Anh cũng ít mua quà, mua hoa tặng vợ... Song đổi lại, thi thoảng anh dành cho cô những món quà bất ngờ.

Anh nấu cơm cho vợ khi cô bận rộn học tập, tập trung hoàn thành chương trình Thạc sĩ và bác sĩ nội trú… Thời gian rảnh, họ cùng nhau chơi trò chơi trực tuyến để thư giãn.

Từ công việc của mình, Trọng Quân cũng hiểu được, không nên kéo dài những cảm xúc tiêu cực. Bởi vậy, khi hai vợ chồng mâu thuẫn, họ thường cố gắng giải quyết những bất đồng ngay trong ngày.

Nhìn lại hành trình 8 năm bên nhau, cả hai nhận ra, tình yêu sau cùng không phải là việc tìm kiếm một người hoàn hảo nhất. Với họ, tình yêu là tìm được người thấu hiểu, luôn có tình cảm đủ lớn để trở thành điểm tựa vững chắc cho người kia, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn của một công việc đặc thù, chung tay xây dựng tổ ấm.

Ảnh: Facebook nhân vật

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