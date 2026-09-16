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Giới trẻ

Tuổi trẻ Thái Nguyên tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

Thanh Hiếu

Ngày 15/9, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Theo đó, cuộc thi dành cho đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, trừ thành viên Ban tổ chức và các cán bộ liên quan.

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Các đại biểu phát động cuộc thi

Nội dung thi tập trung tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Người dự thi tham gia theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên, tại địa chỉ: Http://pbgdplthainguyen.gov.vn

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Đoàn viên, thanh niên Tham gia cuộc thi

Thời gian thi chính thức bắt đầu từ 8h giờ ngày 15/9 đến 8h ngày 5/10/2026.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân và tập thể. Theo đó, đối với cá nhân, có 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Đối với tập thể, có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 3 giải phụ “Thí sinh trả lời nhanh và chính xác”.

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, việc tổ chức cuộc nhằm thi góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền. Đồng thời, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và trách nhiệm tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Thanh Hiếu
#Ma túy #Pháp luật #Cuộc thi trực tuyến #Kiến thức #Thái nguyên #Tuổi trẻ

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