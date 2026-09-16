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Giới trẻ

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Truyền lửa khởi nghiệp, làm chủ AI để sinh viên kiến tạo giá trị

Ngọc Tú

TPO - Một câu hỏi, một ý tưởng hay một vấn đề trong cuộc sống đều có thể là điểm khởi đầu của một hành trình khởi nghiệp. Tại talkshow, hàng trăm sinh viên được truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, học cách làm chủ AI và biến những điều mình học thành giá trị thực tiễn.

Tối 15/9, Trung tâm Văn hóa và Thể thao Thanh thiếu nhi Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Nghệ An tổ chức talkshow “Từ giảng đường đến hành trình khởi nghiệp” năm 2026, với chủ đề “Khơi nguồn ý tưởng – Đổi mới sáng tạo – Làm chủ AI, kiến tạo giá trị”.

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Toàn cảnh buổi talkshow.

Chương trình mở ra không gian đối thoại, chia sẻ giữa chuyên gia, doanh nhân, người trẻ khởi nghiệp với sinh viên về cách biến những ý tưởng từ giảng đường thành giá trị thực tiễn.

Từ vấn đề nhỏ đến ý tưởng khởi nghiệp

Trong không gian talkshow, câu chuyện khởi nghiệp không được nhìn nhận đơn thuần là việc thành lập một doanh nghiệp, mà bắt đầu từ khả năng nhận diện một vấn đề, tìm ra giải pháp và biến kiến thức thành giá trị.

Các chuyên gia, doanh nhân và những người trẻ có kinh nghiệm khởi nghiệp đã chia sẻ với sinh viên những câu chuyện thực tế trong quá trình hình thành ý tưởng, thử nghiệm sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, xây dựng dự án và thích ứng trước những khó khăn ban đầu.

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Hàng trăm sinh viên tham dự talkshow, được lắng nghe, giao lưu với chuyên gia, doanh nhân, người trẻ khởi nghiệp.

Từ những câu chuyện đó, sinh viên được gợi mở cách quan sát cuộc sống, nhận diện nhu cầu của cộng đồng và tìm kiếm cơ hội ngay từ ngành học, môi trường học tập của mình. Một vấn đề trong đời sống, một trăn trở về quê hương hay một kiến thức được tiếp nhận trên giảng đường đều có thể trở thành điểm bắt đầu cho một ý tưởng mới.

Đặc biệt, các diễn giả khuyến khích sinh viên khai thác lợi thế của Nghệ An về nông nghiệp, sản phẩm địa phương, văn hóa, du lịch và các lĩnh vực thế mạnh để hình thành những dự án phù hợp với nhu cầu xã hội.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Đình Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao Thanh thiếu nhi Nghệ An cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay đang bước vào một thời đại mà tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi sâu sắc cách học tập, làm việc và tạo dựng tương lai.

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Anh Nguyễn Đình Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao Thanh thiếu nhi Nghệ An phát biểu tại chương trình.

Theo anh Hoàng, câu hỏi đặt ra với người trẻ không chỉ là học được gì, mà quan trọng hơn là có thể làm được gì từ những điều đã học và tạo ra giá trị gì cho xã hội.

“Khởi nghiệp không đơn thuần là thành lập một doanh nghiệp hay bắt đầu một hoạt động kinh doanh. Ở chiều sâu hơn, đó là năng lực nhìn thấy một vấn đề, tìm kiếm một giải pháp và biến tri thức, ý tưởng thành giá trị thực tiễn”, anh Hoàng chia sẻ.

Không chỉ sử dụng AI, mà phải làm chủ AI

Một nội dung được sinh viên quan tâm tại talkshow là sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và những thay đổi mà công nghệ này đang tạo ra đối với học tập, nghiên cứu, công việc cũng như hoạt động khởi nghiệp.

Các chuyên gia phân tích những cách AI có thể hỗ trợ người trẻ từ nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và phát triển ý tưởng, xây dựng sản phẩm, nhận diện khách hàng đến truyền thông, marketing và quản trị dự án.

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Chuyên gia chia sẻ với sinh viên tại chương trình.

Tuy nhiên, thông điệp được nhấn mạnh không phải là phụ thuộc vào AI, mà là làm chủ AI để nâng cao năng lực của con người. “AI có thể giúp chúng ta đi nhanh hơn; còn tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm của con người mới quyết định chúng ta đi đâu”, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Bên cạnh các nội dung chia sẻ, phần giao lưu, đối thoại “Từ ý tưởng đến dự án” tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp đặt câu hỏi về những vấn đề thường gặp khi bắt đầu khởi nghiệp: Làm gì khi chưa có vốn? Làm thế nào để kiểm chứng một ý tưởng? Tìm kiếm đồng đội và chuyên gia ở đâu? Làm sao để vượt qua thất bại và điều chỉnh dự án?

Những câu hỏi thực tế giúp khoảng cách giữa giảng đường và thị trường được rút ngắn, đồng thời mang đến cho sinh viên góc nhìn cụ thể hơn về hành trình biến một ý tưởng thành dự án.

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Các chuyên gia giao lưu, đối thoại với sinh viên về chủ đề “Từ ý tưởng đến dự án”.

Thông qua talkshow, Ban tổ chức mong muốn tạo thêm một không gian để sinh viên được lắng nghe, trao đổi và mạnh dạn chia sẻ những ý tưởng của mình; đồng thời kết nối người trẻ với chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao Thanh thiếu nhi Nghệ An cho rằng, điều quan trọng nhất sau chương trình không phải tất cả sinh viên đều trở thành người khởi nghiệp, mà mỗi người có thêm một cách tư duy mới. “Đừng chờ đến khi có đầy đủ nguồn lực mới bắt đầu. Đừng chờ một ý tưởng hoàn hảo mới hành động. Hãy bắt đầu từ một vấn đề thật, một nhu cầu thật và một mong muốn thật sự tạo ra giá trị”, anh Hoàng nhắn nhủ.

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Ban Tổ chức trao quà cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.
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Ban Tổ chức trao tặng quà cho các chuyên gia tại Talkshow.
Ngọc Tú
#Nghệ An #Trường Đại học Nghệ An #sinh viên #khởi nghiệp #sinh viên khởi nghiệp #AI #ý tưởng khởi nghiệp

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