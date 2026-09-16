Tập trung xử lý 'điểm nghẽn' về công tác cán bộ, không chờ giao ban mới phản ánh khó khăn

TPO - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải thay đổi tư duy, tập trung giải quyết các "điểm nghẽn" về công tác cán bộ, chuyển đổi số và triển khai nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.

Ngày 16/9, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Giao ban định kỳ với các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tháng 9 năm 2026. Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì.

Cùng dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Hội nghị giao ban định kỳ với các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị, các ý kiến đã trao đổi, làm rõ nội dung liên quan đến phần mềm quản lý đoàn viên; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghị quyết; việc thực hiện các đề án: "Câu chuyện thời hoa lửa", Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 – 2030; Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ; căn cứ bộ tiêu chí năm 2026...

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Theo báo cáo, việc tạo lập tài khoản phần mềm quản lý đoàn viên đến nay đạt tỉ lệ gần 100% từ cấp chi đoàn cho đến đoàn cơ sở.

Việc rà soát, làm sạch dữ liệu đoàn viên trên hệ thống diễn ra khẩn trương và có sự phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (C06). Thời gian qua, hệ thống đã “làm sạch”, khớp thông tin và định danh thêm hơn 819 nghìn dữ liệu đoàn viên.

Hiện T.Ư Đoàn phối hợp với các đơn vị tiếp tục nâng cấp phần mềm zoom, hệ thống quản lý đoàn viên và tích hợp thêm những tính năng mới giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên thao tác linh hoạt, tiện dụng hơn.

Lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị từ các kỳ giao ban tới, Bí thư Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trực tiếp tham dự để nắm tình hình, tiến độ và chất lượng triển khai nhiệm vụ.

Theo anh Triết, trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập hiện nay, số lượng cán bộ Đoàn còn ít trong khi đầu mối công việc nhiều, càng cần tăng cường rà soát và bám sát cơ sở.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các tỉnh, thành Đoàn tổ chức giao ban, rà soát tương tự ở cấp mình, đặc biệt chú ý những xã, phường đang khuyết bí thư Đoàn. Cần có giải pháp phân công cán bộ tỉnh, thành Đoàn phụ trách, đồng thời làm việc với cấp ủy để bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Về phần mềm Quản lý đoàn viên và làm sạch dữ liệu, anh Triết yêu cầu các bộ phận tham mưu và các tỉnh, thành Đoàn phối hợp xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật của phần mềm; tăng các “hàng rào kỹ thuật” ngay từ khâu nhập dữ liệu để hạn chế thông tin sai, thiếu hoặc không hợp lệ, để giảm tải gánh nặng đối với rà soát, làm sạch dữ liệu về sau.

Về học tập, kiểm tra nghị quyết, anh Triết lưu ý đây là một trong 13 chỉ tiêu của nhiệm kỳ và việc học nghị quyết cần hoàn thành trước khi triển khai chương trình hành động. Anh Triết yêu cầu các địa phương chỉ đạo quyết liệt hơn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 thay vì chờ đến hạn 31/10/2026.

Đối với đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, anh Triết đề nghị các tỉnh, thành Đoàn không chạy theo số lượng mà phải coi trọng chất lượng, tính chính xác và trách nhiệm trong cập nhật các câu chuyện. Những nội dung liên quan các anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách nếu thực hiện đối phó, thiếu chính xác sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức.