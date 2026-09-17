Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai

TPO - Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức công bố, trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm 3 cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ngày 17/9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tiếp nhận và bổ nhiệm 3 cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng thời công bố các quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Thanh Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Xây dựng tỉnh và ông Nguyễn Thành Luân - Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn chúc mừng anh Đỗ Đức Thanh (thứ 2 bên phải).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm; đồng thời giao nhiệm vụ, đề nghị trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm công tác; chủ động nghiên cứu, nắm chắc nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.