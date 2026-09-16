Bộ Văn hóa công bố 4 quyết định bổ nhiệm

TPO - Ba nguyên Chủ tịch Hội đồng trường và một cán bộ vừa được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng tại các trường đại học trực thuộc Bộ VHTTDL. Đợt kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh vai trò của các cơ sở đào tạo ngày càng gắn chặt với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cho toàn ngành.

Ngày 16/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ tại bốn cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi lễ.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố bốn quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trao Quyết định bổ nhiệm 4 phó hiệu trưởng cho các trường đại học thuộc Bộ VHTTDL

Theo Quyết định số 2288/QĐ-BVHTTDL, ông Trương Đại Lượng - nguyên Chủ tịch Hội đồng trường - được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Ông Trịnh Đăng Khoa - nguyên Chủ tịch Hội đồng trường - giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2323/QĐ-BVHTTDL.

Tại Quyết định số 2322/QĐ-BVHTTDL, ông Lê Nguyên Đạt - nguyên Chủ tịch Hội đồng trường - được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 2299/QĐ-BVHTTDL, ông Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

Thời hạn bổ nhiệm đối với bốn tân phó hiệu trưởng là 5 năm.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Huấn.

Kiện toàn bộ máy sau khi không còn chức Chủ tịch Hội đồng trường

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chúc mừng các cán bộ vừa nhận quyết định bổ nhiệm. Đây là một phần trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ sau khi cán bộ không còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.

Thứ trưởng nhận định văn hóa, thể thao và du lịch là ngành đa lĩnh vực, có phạm vi tác động rộng. Các trường đại học trực thuộc Bộ VHTTDL vốn giữ vị trí đặc thù trong hệ thống đào tạo và vai trò ấy càng trở nên quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Các cơ sở này đảm nhiệm việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ chiến lược và cán bộ giữ vị trí then chốt, phục vụ trực tiếp cho những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL cũng như cung cấp nhân lực cho nhiều ngành khác.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Ban giám hiệu các trường sớm phân công nhiệm vụ cho những phó hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm để cùng chia sẻ công việc và trách nhiệm quản lý tại từng cơ sở đào tạo.

Việc phân công cần bám sát yêu cầu công việc, năng lực và sở trường của từng cán bộ, qua đó phát huy kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và khả năng quản lý của mỗi người.

Thứ trưởng đề nghị các trường tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ban giám hiệu, nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026 cùng những năm tiếp theo.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Trương Đại Lượng - tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Ông khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo các nhà trường xây dựng sự đoàn kết, thống nhất và thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị các Ban giám hiệu các trường đại học phân công nhiệm vụ để các tân lãnh đạo cùng gánh vác công việc, trọng trách tại các cơ sở.

Tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ sở đào tạo tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL và sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Trương Đại Lượng, sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các trường nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới.