Vinh danh 6 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc nhất hội thi toàn quân

TPO - Sáu cán bộ Đoàn đến từ Quân khu 1, Quân khu 2, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Binh chủng Đặc công, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Trường Sĩ quan Chính trị đã đoạt giải Nhất Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc.

Bản lĩnh, truyền cảm hứng

Sau 4 ngày tranh tài, Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc bế mạc chiều 17/9, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Với 29 đội thi, gần 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cùng tạo nên cuộc hội tụ sôi nổi của kiến thức, kỹ năng công tác Đoàn và khả năng tuyên truyền.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và các đại biểu tới dự lễ bế mạc hội thi.

6 cán bộ Đoàn giành giải Nhất: - Thượng úy Trình Hoàng Phương (Quân khu 2); - Thượng úy Lý Ngọc Dũng (Quân khu 1); - Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Thị Thu Hà (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng); - Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn (Binh chủng Đặc công); - Thượng úy Nguyễn Phạm Thanh Tùng (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội); - Đại úy Đào Xuân Thành (Trường Sĩ quan Chính trị).

Theo Đại tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng Ban tổ chức Hội thi, từ phần thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm đến thực hành kỹ năng, năng khiếu và tuyên truyền viên trẻ, mỗi nội dung đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng làm chủ kiến thức, linh hoạt trong thể hiện.

Đại úy Đào Xuân Thành - Bí thư Chi đoàn cơ sở Khoa giáo viên (Trường Sĩ quan Chính trị) trình diễn năng khiếu chơi nhạc cụ tại lễ bế mạc.

Ở phần thi kiến thức, nhiều thí sinh cho thấy nền tảng tốt, tư duy nhanh, biết liên hệ lý luận với thực tiễn, chuyển hóa những chủ trương, nghị quyết thành nội dung gần gũi.

Không khí trở nên đa sắc hơn ở phần thi kỹ năng, năng khiếu cán bộ Đoàn. Các thí sinh thể hiện khả năng tổ chức, điều hành, thuyết trình, xử lý tình huống; đồng thời khai thác hình ảnh, âm thanh, video clip, sân khấu hóa và nghệ thuật. Đàn, hát, múa, kịch, kể chuyện, ảo thuật… được đưa vào từng phần thi một cách linh hoạt, tạo thêm màu sắc ấn tượng.

Đội thi Quân chủng Phòng không - Không quân công diễn phần thi tuyên truyền viên trẻ xuất sắc.

Nổi bật trong những ngày hội thi là phần thi tuyên truyền viên trẻ. Nhiều kịch bản được đầu tư công phu, có chiều sâu, giàu tính thời sự, gắn với đặc thù nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Các tuyên truyền viên chính thể hiện phong cách tự tin, truyền cảm, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu; biết kết hợp lý luận với thực tiễn để tăng sức thuyết phục. Công nghệ thông tin, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và các loại hình nghệ thuật được khai thác, tạo sức lan tỏa.

“Dấu ấn đáng chú ý qua hội thi là sự chuyển biến trong phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ Đoàn. Nhiều cán bộ Đoàn đã thể hiện phẩm chất của người ‘thủ lĩnh’ không chỉ ở kiến thức, kỹ năng mà còn ở bản lĩnh, trách nhiệm, khả năng truyền cảm hứng và tập hợp thanh niên”, Đại tá Nguyễn Quang Huy chia sẻ.

Dám đổi mới, sáng tạo

Là một trong 6 thủ lĩnh Đoàn giành giải Nhất, với Thượng úy Lý Ngọc Dũng - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3, Quân khu 1), kết quả này không chỉ là niềm vui, tự hào mà còn là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và sự quan tâm, dìu dắt của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị cùng cán bộ, đoàn viên trong đơn vị.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trao thưởng 6 cán bộ Đoàn đoạt giải Nhất. Ảnh: Nguyễn Minh

“Giải thưởng hôm nay không phải là đích đến, mà là một dấu mốc để tôi tiếp tục cố gắng và có trách nhiệm hơn trên cương vị Phó Bí thư Đoàn cơ sở”, Thượng úy Dũng nói.

Theo Thượng úy Dũng, những kiến thức, kinh nghiệm có được từ hội thi sẽ được anh vận dụng vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời chia sẻ những cách làm hay, phương pháp tuyên truyền hiệu quả với cán bộ Đoàn, đoàn viên. Anh cũng mong từ thành tích của cá nhân có thể tạo thêm động lực để tuổi trẻ đơn vị tự tin, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến, góp phần xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

6 cán bộ Đoàn đoạt giải Nhất hội thi. Ảnh: Nguyễn Minh

Là nữ thí sinh duy nhất có tên trong top đầu, Đại uý quân nhân chuyên nghiệp Dương Thị Thu Hà - Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy Z115 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), cho biết một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của chị trong hành trình tham gia hội thi là những ngày cùng đồng đội miệt mài ôn luyện, hoàn thiện từng phần thi.

Có những buổi tập kéo dài đến muộn, từng lời dẫn, động tác, tình huống được cả đội trao đổi, chỉnh sửa nhiều lần. Điều đáng nhớ nhất không phải áp lực cuộc thi, mà là tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và những ý tưởng cùng nhau vun đắp.

Ban tổ chức trao Bằng khen tặng các đội có phần thi tuyên truyền viên trẻ xuất sắc.

Đại úy Thu Hà cho rằng, mỗi phần thi không chỉ thể hiện kỹ năng của người cán bộ Đoàn, mà còn truyền tải tinh thần các nghị quyết, chương trình hành động của Đoàn; khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Việc đưa chuyển đổi số, công nghệ thông tin và AI vào phần thi cũng là cách thể hiện tinh thần dám đổi mới, sáng tạo, xung kích làm chủ khoa học - công nghệ.

“Kết quả này tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục rèn luyện, đưa tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vào từng nhiệm vụ cụ thể”, Đại úy Thu Hà nói.

﻿ Trao thưởng các cá nhân tiêu biểu tại hội thi.