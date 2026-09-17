Không để đặc thù biến thành đặc quyền, lợi ích nhóm, cài cắm, thao túng bóp méo chính sách

TPO - Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải tăng cường giám sát cơ chế, chính sách đặc thù, không để đặc thù biến thành đặc quyền, lợi ích nhóm, cài cắm, thao túng bóp méo chính sách.

Chiều 17/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị thông báo kết quả phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, ngày 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, đánh giá tình hình, kết quả công tác từ sau phiên họp thứ 30 đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chiều 17/9. Ảnh: TTXVN.



Theo ông Đặng Văn Dũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, từ sau phiên họp thứ 30 (tức từ ngày 18/6 đến nay), các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo đã quyết liệt thực hiện chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo với 65 nhiệm vụ cụ thể.

“Đánh giá chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kết quả cho thấy chuyển hướng đúng: xử lý gắn với phòng ngừa, kiểm soát quyền lực với khơi thông nguồn lực, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương với bảo vệ đổi mới vì lợi ích chung”, ông Dũng nói.

Ông Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 kết quả lớn.

Cụ thể, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy nhanh; kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh; công tác phòng, chống lãng phí đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể, với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm; việc phát hiện, xử lý sai phạm được tiến hành nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Từ sau phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 6 cán bộ diện Trung ương quản lý. Việc xử lý bảo đảm đồng bộ, khách quan, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, thu hồi tối đa tài sản, từ từng vụ việc chỉ ra trách nhiệm quản lý, lỗ hổng cần khắc phục, không để tái diễn; đặc biệt quan trọng nhất là xử lý để phục vụ phát triển đất nước, để Đảng mạnh thêm, nhân dân thêm tin Đảng và tin chính quyền.

Một kết quả nữa, là tổ chức, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo được hoàn thiện theo Quy định số 205 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phòng, chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, theo ông Đặng Văn Dũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải tăng tốc, làm dứt điểm, không bổ sung việc chung chung. Mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời hạn, kết quả đầu ra và cơ chế kiểm tra.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin tại hội nghị. Ảnh: N.T.



Yêu cầu chung là phải trả lời bằng kết quả có thể kiểm chứng được; quyền lực được kiểm soát chặt chẽ hơn; thể chế hoàn thiện nhanh hơn; giám sát bằng dữ liệu thực chất hơn; tài sản thu hồi sớm hơn và trách nhiệm rõ hơn.

Ông Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu 5 nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật. Thể chế phải kiểm soát quyền lực thực chất, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, cải cách thủ tục hành chính và số hóa quy trình.

Nhiệm vụ thứ hai, xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng, cơ sở nhà, đất dôi dư; chuyển mạnh sang phòng, chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển. Phòng, chống lãng phí phải mở rộng từ tiền, đất, tài sản sang thời gian xử lý công việc và cơ hội phát triển. Phải xử lý nghiêm việc né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không thực hiện hoặc thực hiện chậm chức trách làm đình trệ công việc, bỏ lỡ thời cơ.

Nhiệm vụ thứ ba, là tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phân cấp, phân quyền, cơ chế đặc thù càng mạnh thì trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát càng phải chặt chẽ; quyền hạn giao đến đâu, trách nhiệm cá nhân và kiểm soát theo đến đó. Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải tăng cường giám sát cơ chế, chính sách đặc thù, không để đặc thù biến thành đặc quyền, lợi ích nhóm, cài cắm, thao túng bóp méo chính sách.

Nhiệm vụ thứ tư, cần hoàn thành xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo đúng yêu cầu, kế hoạch; chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt. Các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm phối hợp qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, không để chậm do đùn đẩy hoặc do quan điểm khác nhau kéo dài.

Phấn đấu từ nay đến hết năm 2026 hoàn thành theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo là điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án và xử lý 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, bảo vệ môi trường, khoáng sản, năng lượng.

Nhiệm vụ thứ năm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Chỉ đạo phải tập trung định hướng lớn, lĩnh vực rủi ro cao, các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm và các ách tắc liên quan; không dàn trải, không tạo thêm thủ tục, không làm thay nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thực hiện đúng phương châm: "Nói ít làm nhiều, làm đến cùng, việc đã rõ phải làm ngay"; vướng mắc thì báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh. Kết quả phải đo bằng sơ hở được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm và niềm tin của nhân dân được củng cố, tăng lên”, ông Đặng Văn Dũng nói.