Thủ tướng quyết định thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk

TPO - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị, quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngày 18/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.

Ban Quản lý được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ 5, từ phải sang) trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập ban quản lý.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Lữ Tân, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và các Khu công nghiệp Đắk Lắk. Tỉnh cũng công bố quyết định bổ nhiệm 8 phó trưởng ban.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ban quản lý khẩn trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ theo hướng thực chất, hiệu quả; phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Ban cũng phải bảo đảm quá trình chuyển tiếp liên tục, thông suốt, không để việc hợp nhất làm chậm tiến độ xử lý công việc và các dự án đầu tư. Toàn bộ nhiệm vụ, hồ sơ doanh nghiệp, nhà đầu tư, chương trình, dự án, tài chính, tài sản và dữ liệu phải được rà soát, tiếp nhận, bàn giao đầy đủ.

Đối với các dự án chậm tiến độ, hồ sơ tồn đọng, Ban phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền và giải pháp xử lý. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Về quản lý các không gian phát triển, ông Huy yêu cầu rà soát toàn bộ diện tích quy hoạch, quỹ đất, tỷ lệ lấp đầy, hạ tầng, giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai dự án tại các khu được giao quản lý. Từ đó xác định rõ khu vực còn dư địa, điểm nghẽn, dự án chậm tiến độ và quỹ đất có khả năng đưa vào khai thác; chủ động chuẩn bị hạ tầng, đất đai và danh mục dự án để đón nhà đầu tư.

Ông Huỳnh Lữ Tân (thứ 2 từ phải sang) nhận quyết định làm Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và các Khu công nghiệp Đắk Lắk.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Lữ Tân cho biết, sẽ khẩn trương cùng tập thể ổn định tổ chức, bảo đảm công việc liên tục, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư.