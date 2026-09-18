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Công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy việc làm

Văn Kiên

TPO - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn lưu ý các giải pháp nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động; công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Ngày 17/9, tại Cần Thơ, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa XIV.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhằm đưa Nghị quyết vào thực tiễn.

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Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn lưu ý việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Đồng thời, tập trung các chương trình về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn tham gia xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động; công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, cho ý kiến dự thảo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2027; trong đó tập trung công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều ý kiến về kế hoạch chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2027; các chương trình, đề án về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn tham gia xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển lực lượng sản xuất mới…

Cùng với đó, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đoàn viên, người lao động; truyền thông Công đoàn Việt Nam; đổi mới tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên...

Văn Kiên
#Công đoàn Việt Nam #Phát triển lực lượng sản xuất #Đối thoại lao động #Chăm sóc đoàn viên #Xây dựng quan hệ lao động

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