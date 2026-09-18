Gần 2 giờ 'giải cứu' tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn

TPO - Tài xế xe đầu kéo bị mất lái, lật nghiêng và va chạm với xe ôtô đi ngược chiều. Vụ va chạm khiến cabin xe đầu kéo biến dạng, lái xe mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h47, ngày 18/9, tại Km99+650 Quốc lộ 279, đoạn qua địa phận thôn Khe Phàn, xã Văn Bàn, xe đầu kéo BKS 15C-058.72 có dấu hiệu mất lái, khiến container bị nghiêng, đổ và va vào xe đầu kéo đi ngược chiều.

Vụ va chạm làm cabin xe BKS 24H-051.29 biến dạng nghiêm trọng, tài xế Nguyễn Trường Giang (SN 1980, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) bị mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Văn Bàn phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai và lực lượng y tế khu vực Văn Bàn khẩn trương có mặt, triển khai phương án giải cứu nạn nhân.

Tại hiện trường, cabin xe bị ép chặt, nhiều bộ phận biến dạng, khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Xác định nạn nhân còn mắc kẹt và cần được đưa ra ngoài trong thời gian sớm nhất, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận từ nhiều hướng.

Lực lượng chức năng tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài cabin. Ảnh: CACC.

Cụ thể, công an xã Văn Bàn tiếp cận nạn nhân từ phía trong cabin, động viên, trấn an và hỗ trợ cố định vị trí nạn nhân; trong khi các lực lượng sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt, phá các bộ phận bị biến dạng từ phía ngoài, từng bước tạo khoảng trống để đưa nạn nhân ra ngoài. Đồng thời chuẩn bị phương án sơ cứu và cấp cứu ngay khi nạn nhân được giải cứu.

Sau gần 2h khẩn trương, liên tục, các lực lượng đã đưa được ông Nguyễn Trường Giang ra khỏi cabin an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đến Trung tâm Y tế Văn Bàn. Nạn nhân bị gãy chân phải, sức khỏe hiện ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.