754 cán bộ quản lý giáo dục ở Đắk Lắk trở lại làm giáo viên

TPO - Sau sắp xếp mạng lưới trường học, 754 cán bộ quản lý giáo dục ở Đắk Lắk được bố trí làm giáo viên. Trước đó, nhiều người nộp đơn xin thôi giữ chức vụ, tạo điều kiện cho công tác sắp xếp.

Ngày 17/9, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, sau sắp xếp mạng lưới trường học, số cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục công lập toàn tỉnh giảm 870 vị trí. Trong đó, 754 cán bộ quản lý được bố trí trở lại làm giáo viên, góp phần sắp xếp, kiện toàn đội ngũ sau sắp xếp.

Trước đó, công tác sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục được triển khai khẩn trương trước thềm năm học mới 2026-2027. Toàn tỉnh Đắk Lắk giảm 642 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, từ 1.267 xuống còn 625 cơ sở. Các địa điểm học tập hiện có cơ bản được giữ lại dưới hình thức phân hiệu, điểm trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Đắk Lắk đã hoàn thành công tác sắp xếp mạng lưới trường học, sẵn sàng cho năm học mới.

Cùng với việc tinh gọn đầu mối, số cán bộ quản lý giảm từ 2.834 xuống còn 1.964 người. Trong số 870 vị trí giảm, 754 người được bố trí trở lại làm giáo viên.

Tại một số địa phương, quá trình sắp xếp nhận được sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ quản lý, trong đó có những người chủ động xin thôi giữ chức vụ để trở lại công tác chuyên môn.

Tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, một nữ hiệu trưởng dù vẫn còn nhiều năm công tác nhưng đã chủ động xin thôi giữ chức vụ quản lý



Chia sẻ về quyết định này, nữ hiệu trưởng cho biết đây là việc làm xuất phát từ tinh thần chung, nhằm tạo điều kiện để tổ chức thuận lợi trong quá trình sắp xếp, đồng thời mở cơ hội để thế hệ trẻ được tin tưởng, giao nhiệm vụ và phát huy năng lực.

Theo nữ hiệu trưởng, những cán bộ quản lý kế cận khi được tin tưởng, giao trọng trách cần trân trọng sự đóng góp, kinh nghiệm của những người đi trước; phát huy tinh thần tập thể, giữ gìn đoàn kết và cùng xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

"Điều quan trọng là phải biết lắng nghe, đặt lợi ích của học sinh, phụ huynh lên trên hết; đồng thời biết tiếp thu ý kiến của tập thể để cùng nhau xây dựng môi trường giáo dục tốt hơn", nữ hiệu trưởng chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Ea Kao cho biết, sau sắp xếp, địa phương còn 5 trường công lập, gồm một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS và hai trường liên cấp tiểu học - THCS.

Trước khi triển khai, Đảng ủy và UBND phường tổ chức gặp mặt cán bộ quản lý các trường học để thông tin kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ này.

Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, qua trao đổi, một số cán bộ quản lý có nguyện vọng thôi giữ chức vụ để chuyển sang vị trí chuyên môn. Trong đó, một hiệu trưởng xin làm phó hiệu trưởng; một hiệu trưởng trường mầm non xin làm giáo viên và 4 phó hiệu trưởng xin làm giáo viên.

Ông Nguyễn Hữu Thọ thông tin thêm, các cán bộ quản lý này trong quá trình công tác đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Việc chủ động xin thôi giữ chức vụ quản lý, trở lại làm chuyên môn đã tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình sắp xếp, bố trí lại đội ngũ sau khi tổ chức lại các trường học.

Đến nay, việc sắp xếp các trường học trên địa bàn phường Ea Kao cơ bản đạt kế hoạch đề ra, bảo đảm triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.