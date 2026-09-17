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Cơ quan chức năng cưỡng chế thi hành án, học sinh tạm nghỉ học

Thái Lâm

TPO - Gần 1.400 học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu nghỉ học ngày 18/9 để bảo đảm an toàn khi lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế thi hành án ngay trước cổng trường.

Ngày 17/9, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, từ 7h30 ngày mai (18/9), cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế giao tài sản trúng đấu giá tại số 357 (nay là số 443) đường Phan Đình Phùng, ngay trước cổng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Do khu vực cưỡng chế nằm sát trường học, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt yêu cầu nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong ngày 18/9 nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự trong quá trình thực hiện.

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Trường Tiểu học Trưng Vương, nơi gần khu vực tổ chức cưỡng chế thi hành án.

Trong thời gian này, nhà trường cũng không tổ chức các hoạt động ngoại khóa hoặc tập trung học sinh trong ngày này. Đề nghị phụ huynh chủ động quản lý, bảo đảm an toàn cho con em trong thời gian nghỉ học.

Sau đó, nhà trường sẽ chủ động bố trí dạy bù hoặc điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học theo quy định.

Tạm cấm phương tiện trên 3 đoạn đường

Để phục vụ cưỡng chế, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt thông báo tạm cấm phương tiện từ 7h ngày 18/9 cho đến khi hoàn thành công việc.

Cụ thể, đoạn từ đầu hẻm 388 đến đầu hẻm 427 đường Phan Đình Phùng sẽ tạm cấm phương tiện lưu thông. Việc tạm cấm cũng được thực hiện tại hẻm chùa Kỳ Viên Tự Viện và đường Tô Ngọc Vân, đoạn từ La Sơn Phu Tử đến khu vực tiếp giáp hẻm 427 Phan Đình Phùng.

Theo kế hoạch của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, việc cưỡng chế nhằm giao tài sản trúng đấu giá tại địa chỉ trên.

Vụ việc liên quan đến tài sản này đã kéo dài hơn 18 năm. Người phải thi hành án đã qua đời, trong khi người nhà chưa chấp hành việc giao tài sản theo yêu cầu thi hành án, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải tổ chức cưỡng chế.

Do khu vực cưỡng chế nằm trong khu dân cư và ngay cạnh trường tiểu học, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn, trong đó có việc cho học sinh nghỉ học và tạm cấm phương tiện tại một số tuyến đường xung quanh.

Thái Lâm
#cưỡng chế thi hành án #Đà Lạt #học sinh #giao tài sản #gần 1.400 học sinh nghỉ học #Lâm Đồng #Trường Tiểu học Trưng Vương

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