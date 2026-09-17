IELTS Mentor Huế chính thức khai trương Điểm thi IELTS được IDP công nhận

Điểm thi IELTS mới tại Huế đáp ứng nhu cầu dự thi ngày càng tăng, giúp thí sinh địa phương thuận tiện hơn trong quá trình đăng ký và tham gia kỳ thi.

Đáp ứng nhu cầu thi IELTS ngay tại địa phương

Ngày 12/09/2026, IELTS Mentor Huế chính thức đưa Điểm thi IELTS được IDP công nhận tại 5A Phong Châu, phường Thuận Hóa vào hoạt động. Thêm một địa điểm dự thi IELTS cho học sinh, sinh viên và người học tại Huế.

IELTS ngày càng gắn với các mục tiêu học tập, xét tuyển đại học, học bổng và chuẩn bị cho những cơ hội học tập, làm việc trong môi trường quốc tế. Việc có thêm điểm thi ngay tại địa phương giúp thí sinh chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình, hạn chế thời gian di chuyển và thuận tiện hơn trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi.

Ông Nguyễn Ngọc Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Anh ngữ IELTS Mentor chia sẻ: “Tôi tin rằng IELTS không chỉ là một tấm chứng chỉ, đó là một chiếc chìa khóa để mở ra những cơ hội mới cho các em học sinh cũng như sinh viên.”

Cùng với hoạt động đào tạo, sự xuất hiện của điểm thi mới góp phần hoàn thiện hệ sinh thái học và thi IELTS tại Huế, tạo điều kiện để người học tiếp cận trọn vẹn hơn hành trình từ chuẩn bị kiến thức đến tham dự kỳ thi.

Chứng chỉ IELTS mở ra những cơ hội toàn cầu

IELTS ngày càng gắn với nhiều mục tiêu học tập và phát triển của người trẻ, từ xét tuyển đại học, tìm kiếm học bổng đến chuẩn bị cho môi trường học tập quốc tế. Khi nhu cầu này gia tăng, việc mở rộng cơ hội tiếp cận kỳ thi tại các địa phương cũng trở thành một yếu tố được quan tâm.

Đại diện IDP Việt Nam cho rằng giá trị của một điểm thi không chỉ nằm ở sự thuận tiện về địa lý, mà còn ở khả năng đưa người học đến gần hơn với những cơ hội quốc tế. Bà Lê Muôn Xuân, Giám đốc Quốc gia Kỳ thi IELTS IDP Việt Nam, nhận định: “Khoảng cách mà một người trẻ đến với một cơ hội toàn cầu thì không được đo bằng số km mà nó được đo bằng khả năng kết nối thế giới.”

Theo đó, tiếng Anh không đơn thuần là một môn học hay một yêu cầu đầu vào, mà còn là công cụ giúp người trẻ mở rộng khả năng giao tiếp, tiếp cận tri thức và kết nối với cộng đồng quốc tế. Việc có thêm điểm thi IELTS được IDP công nhận tại Huế vì vậy mang ý nghĩa lớn hơn một địa điểm tổ chức kỳ thi, khi góp phần rút ngắn một phần khoảng cách để người học địa phương tiếp cận những cơ hội ấy.

Tại lễ khai trương, thông điệp này cũng được thể hiện qua các hoạt động dành cho học viên, từ vinh danh những người đã đạt chứng chỉ IELTS đến trải nghiệm không gian và quy trình tại điểm thi.

Dấu mốc mới trong hành trình hợp tác cùng IDP Việt Nam

Việc trở thành địa điểm tổ chức thi IELTS tại Huế là một dấu mốc mới trong hành trình phát triển của IELTS Mentor, đồng thời mở rộng mối quan hệ hợp tác với IDP Việt Nam. Bên cạnh đào tạo và luyện thi, IELTS Mentor tiếp tục mở rộng hoạt động với việc tổ chức kỳ thi ngay tại Huế.

Để chuẩn bị cho vai trò mới này, IELTS Mentor Huế đã phối hợp cùng IDP Việt Nam trong quá trình hoàn thiện địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Đây là một quá trình được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi điểm thi chính thức đi vào hoạt động và đón những thí sinh đầu tiên.

Vì thế ngày 12/09 không chỉ ghi nhận sự xuất hiện của một địa điểm thi mới tại Huế, mà còn đánh dấu bước phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa IELTS Mentor và IDP Việt Nam. Từ đào tạo, luyện thi đến tổ chức thi, sự đồng hành giữa hai bên ngày càng được mở rộng, hướng đến việc xây dựng trải nghiệm học và thi IELTS thuận tiện hơn cho cộng đồng người học tại khu vực miền Trung.