Monash Open Day sắp diễn ra: Góc nhìn mới về hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực trẻ, và tại Đại học Monash (Australia), sinh viên được chuẩn bị không chỉ bằng kiến thức chuyên môn mà còn qua những năng lực và trải nghiệm cần thiết cho thị trường lao động đang thay đổi.

Những năng lực cần được hình thành từ giảng đường

Sự phát triển của AI đang khiến nhiều công việc thay đổi về cách thức thực hiện. Điều này khiến quá trình học đại học không chỉ dừng ở việc tiếp nhận kiến thức chuyên môn, mà còn cần tạo cơ hội để sinh viên chủ động suy nghĩ, đặt câu hỏi và vận dụng những gì đã học.

Những năng lực như tư duy phản biện, sáng tạo, giao tiếp và hợp tác có thể được hình thành qua các bài tập, dự án, hoạt động nghiên cứu và làm việc nhóm. Khi được rèn luyện từ sớm, sinh viên có thêm nền tảng để bước vào những môi trường làm việc với yêu cầu và cách thức vận hành khác nhau.

Đại học Monash (Australia) trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức và trải nghiệm để thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. (Ảnh: Đại học Monash)

Monash gắn việc học với trải nghiệm thực tế

Những yêu cầu mới của thị trường lao động cũng đặt ra câu hỏi về cách giáo dục đại học chuẩn bị cho người học. Bên cạnh nền tảng chuyên môn, chương trình đào tạo cần tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức, làm việc trong những môi trường khác nhau và phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Tại Monash, việc học tập được kết hợp với các cơ hội trải nghiệm bên ngoài lớp học. Là đại học lớn nhất Australia, xếp hạng 31 thế giới theo QS World University Rankings 2027 và là thành viên của Nhóm 8 đại học hàng đầu Australia (Go8), Monash cung cấp đa dạng chương trình đào tạo trong môi trường học tập quốc tế.

Sinh viên có cơ hội tham gia các dự án, hoạt động ngoại khóa và học tập trong môi trường đa văn hóa, đồng thời tiếp cận cơ sở vật chất hiện đại. Những trải nghiệm này giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tế, làm việc với những người có nền tảng và góc nhìn khác nhau, qua đó bổ trợ cho quá trình chuẩn bị nghề nghiệp.

Monash Open Day 2026 mở rộng góc nhìn về lựa chọn đại học

Đối với học sinh chuẩn bị bước vào đại học, lựa chọn ngành học vẫn là một quyết định quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh chương trình đào tạo, những cơ hội học tập và trải nghiệm mà một môi trường đại học mang lại cũng là yếu tố cần được cân nhắc.

Tại Open Day 2026 ở Việt Nam, đại học Monash mang đến thông tin về các chương trình đào tạo, học bổng, lộ trình ứng tuyển, đời sống sinh viên tại Australia và cơ hội nghề nghiệp. Học sinh và phụ huynh cũng có thể trao đổi trực tiếp với đội ngũ Monash để tìm hiểu các lựa chọn học tập phù hợp với mục tiêu và định hướng tương lai.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại sự kiện là chuyên đề “Xây dựng sự nghiệp trong kỷ nguyên AI” với Tiến sĩ Andrew Johnson, Giám đốc chương trình Bachelor of Media Communication và Trưởng bộ phận Truyền thông tại School of Media, Film and Journalism. Chuyên đề tập trung vào những năng lực như kể chuyện, tư duy phản biện, giao tiếp chiến lược, sáng tạo, hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác, những kỹ năng có thể được vận dụng trong nhiều lĩnh vực.

Khi công nghệ tiếp tục tác động đến thị trường lao động, quá trình chuẩn bị nghề nghiệp vì thế có thể được nhìn nhận từ chính những năm tháng đại học. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, khả năng tư duy, giao tiếp, hợp tác và tiếp tục học hỏi là những yếu tố góp phần tạo nên nền tảng của người trẻ khi bước vào thị trường lao động.

Thông tin chi tiết về Monash Open Day 2026

Hà Nội: 9:00-12:00, Chủ nhật, ngày 27/9/2026 - Khách sạn Melia Hanoi - 44 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh: 9:00-12:00 - Chủ nhật, ngày 4/10/2026 - Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint - 59 Pasteur, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự, vui lòng truy cập: www.monash.edu/vietnam/open-day