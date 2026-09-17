Tăng cường hợp tác công – tư, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho học sinh Hà Nội

Cambridge International và iSMART Education/Cambridge Associate Vietnam vừa phối hợp tổ chức "Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và Cambridge Orientation Day" với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, chuyên gia Cambridge và lãnh đạo 5 trường tiểu học chất lượng cao công lập tại Hà Nội.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc xây dựng mô hình phối hợp giữa trường công lập, tổ chức giáo dục quốc tế và doanh nghiệp giáo dục, hướng tới huy động thế mạnh của từng bên để nâng cao chất lượng chương trình, phát triển đội ngũ giáo viên và mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến cho học sinh Thủ đô.

Đại diện Cambridge International Education, iSMART Education/Cambridge Associate Vietnam cùng lãnh đạo các trường tiểu học chất lượng cao Hà Nội tại lễ ký kết.

Năm trường tham gia gồm Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai và Chu Văn An (Việt Hưng); trong năm học 2026 - 2027, chương trình dự kiến triển khai cho khoảng 877 học sinh thuộc 29 lớp.

Bà Vũ My Lan – Phó Tổng Giám đốc iSMART Education, Giám đốc Chi nhánh iSMART Hà Nội – phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ My Lan – Phó Tổng Giám đốc iSMART Education, Giám đốc Chi nhánh iSMART Hà Nội – khẳng định hợp tác lần này không dừng ở nghi thức: "Sự kiện hôm nay vừa là một dấu mốc chính thức, vừa mở đầu cho giai đoạn hợp tác sâu hơn. Quan hệ hợp tác công – tư này cần bảo đảm trách nhiệm rõ ràng, triển khai đúng quy định, quản trị minh bạch và ghi nhận được tiến bộ của học sinh". Theo bà, iSMART cam kết phối hợp học thuật, chuẩn bị đội ngũ giáo viên đủ năng lực, cung cấp học liệu có hỗ trợ công nghệ và bảo đảm chất lượng minh bạch.

Hoạt động hợp tác được triển khai trong bối cảnh UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND ngày 11/7/2026, quy định việc liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn Thành phố, tạo hành lang quản lý rõ ràng hơn về điều kiện, hồ sơ, trách nhiệm các bên, thẩm định và bảo đảm chất lượng.

Trong mô hình phối hợp, các trường giữ vai trò chủ thể tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục; Cambridge International cung cấp định hướng chương trình, chuẩn học thuật và yêu cầu bảo đảm chất lượng; Cambridge Associate Vietnam – iSMART Education đảm nhiệm vai trò kết nối, điều phối và hỗ trợ triển khai tại Việt Nam. Nhìn nhận về vai trò của khuôn khổ này, ông Melvyn Lim – đại diện Cambridge International Education – cho rằng giá trị thực sự không nằm ở văn bản mà ở lớp học: "Biên bản ghi nhớ tạo nên khuôn khổ hợp tác; tác động thực sự sẽ được tạo ra tại các nhà trường và trong từng lớp học".

Ông Joshua Ashworth (người đứng giữa) - Đại diện Đại sứ quán Anh tại Hà Nội - trao hoa tri ân cho Đại diện Cambridge International Education và Đại diện Cambridge Associate Vietnam/iSMART Education

Phần định hướng do các chuyên gia Cambridge trình bày giúp nhà trường hình dung rõ hơn về Cambridge Primary: từ lộ trình học tập của học sinh đến cách tổ chức quản lý, đánh giá và khảo thí. Sự tin tưởng dành cho chương trình không phải ngẫu nhiên, sau 26 năm có mặt tại Việt Nam, Cambridge hiện đồng hành cùng 106 trường ở 19 tỉnh, thành phố; riêng năm học 2025 – 2026 đã có khoảng 60.000 học sinh theo học và 30.000 lượt dự thi.

Từ góc nhìn đối tác quốc tế, ông Joshua Ashworth – đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam – nhận định sự tham gia của 5 trường công lập chất lượng cao cho thấy sáng kiến bám sát nhu cầu thực tế của giáo dục Việt Nam, trong đó phát triển giáo viên và bảo đảm chất lượng là điều kiện then chốt. "Việc hợp tác với các trường công lập có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận những phương pháp và thực hành giáo dục quốc tế chất lượng cao", ông Joshua Ashworth nói.

Điểm đột phá của mô hình nằm ở khả năng đưa chuẩn mực và phương pháp giáo dục quốc tế đến gần hơn với học sinh trường công lập bằng Chương trình giáo dục tích hợp. Theo đó, học sinh có thêm cơ hội phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy toán học, khoa học, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng hội nhập ngay tại môi trường học tập quen thuộc. Chương trình được xây dựng theo hướng đối sánh chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam với chương trình Cambridge, nhằm giảm trùng lặp và giảm tải cho học sinh.

Sự hợp tác này thể hiện nỗ lực kết nối nguồn lực công và tư để thúc đẩy đổi mới giáo dục một cách có trách nhiệm, mở rộng khả năng tiếp cận chương trình giáo dục tiên tiến, phù hợp và bền vững cho học sinh Hà Nội. Sau sự kiện, các bên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chương trình, chuẩn hóa quy trình khảo thí và cơ chế báo cáo, bảo đảm mỗi bước triển khai tuân thủ Quyết định 96/2026/QĐ-UBND.