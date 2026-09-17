Tuyển sinh đại học 2027: Bộ GD&ĐT dự kiến mỗi ngành chỉ được xét tuyển 1 phương thức

TPO - Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh một số quy định trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2027. Những thay đổi này hướng tới mục tiêu lập lại trật tự trong xét tuyển, giảm áp lực hồ sơ ảo cho thí sinh và nâng cao chất lượng đầu vào của các trường đại học.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trình độ đại học và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non áp dụng từ năm 2027.

Thí sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học 2026.

Mỗi trường 5 phương thức

Theo dự thảo, cơ chế xét tuyển sẽ được siết chặt tối đa nhằm chấm dứt tình trạng loạn phương thức tuyển sinh như các năm trước. Mỗi cơ sở đào tạo chỉ được phép áp dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh cho toàn trường.



Đặc biệt, mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo chỉ được sử dụng duy nhất 1 phương thức xét tuyển (ngoại trừ xét tuyển thẳng và đối tượng cử tuyển)



Đi cùng với đó, các trường bắt buộc phải chuẩn hóa mã phương thức theo danh mục chung gồm 11 mã, chỉ áp dụng duy nhất một thang điểm và phải xác định rõ độ lệch điểm giữa các tổ hợp theo hướng dẫn thống nhất từ Bộ GD&ĐT



Dự thảo cũng bãi bỏ hoàn toàn các khái niệm và quy định liên quan đến điểm cộng trong xét tuyển.

Về điều kiện xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, dự thảo tiếp tục giữ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tối thiểu ở mức 15 điểm theo thang 30 cho tổ hợp 3 môn



Trường hợp tổ hợp xét tuyển không đủ 3 môn thi tốt nghiệp, điểm xét phải dựa trên tổng điểm thi hai môn bắt buộc Toán, Ngữ văn cùng một môn thi khác do hiệu trưởng công bố, bảo đảm không dưới 15 điểm.

Khi các thí sinh ở cuối danh sách có điểm xét tuyển bằng nhau, quyền ưu tiên trúng tuyển sẽ thuộc về thí sinh đặt thứ tự nguyện vọng cao hơn.

Ba lĩnh vực Pháp luật, Sư phạm và Sức khỏe, dù xét bằng kết quả thi tốt nghiệp hay học bạ, các ngành này đều phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định hằng năm.

Thí sinh xét tuyển vào ngành Luật bằng học bạ bắt buộc phải đạt học lực cả năm lớp 12 từ loại Giỏi trở lên.

Ngoài ra, cánh cửa đại học cũng mở rộng cho học sinh tốt nghiệp hệ trung học nghề khi nhóm đối tượng này chính thức được bổ sung vào nguồn tuyển sinh cùng nhóm ngành đào tạo.

Cấm thu thêm lệ phí ngoài hệ thống

Nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa cho người học, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo triệt để ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống tuyển sinh chung.

Các trường tuyệt đối không được yêu cầu thí sinh nộp lại bất kì giấy tờ, chứng chỉ hay chứng nhận kết quả nào vốn đã được đồng bộ trên hệ thống dữ liệu.

Bên cạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính, quy định tài chính trong tuyển sinh cũng được siết chặt.

Cơ sở đào tạo phải thực hiện đúng nguyên tắc tính đúng, tính đủ lệ phí xét tuyển và nghiêm cấm việc thu thêm bất kì khoản phí dịch vụ nào dưới mọi hình thức đối với các thí sinh đã đăng kí và nộp lệ phí qua cổng tuyển sinh chung của Bộ.

Năm 2026, các trường ĐH sử dụng 19 phương thức xét tuyển. Năm 2027, Bộ GD&ĐT dự kiến khoảng 11 phương thức.