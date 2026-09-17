Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyển sinh đại học 2027: Bộ GD&ĐT dự kiến mỗi ngành chỉ được xét tuyển 1 phương thức

Nghiêm Huê

TPO - Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh một số quy định trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2027. Những thay đổi này hướng tới mục tiêu lập lại trật tự trong xét tuyển, giảm áp lực hồ sơ ảo cho thí sinh và nâng cao chất lượng đầu vào của các trường đại học.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trình độ đại học và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non áp dụng từ năm 2027.

654775029-931513569500550-8848074286457352078-n.jpg
Thí sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học 2026.

Mỗi trường 5 phương thức

Theo dự thảo, cơ chế xét tuyển sẽ được siết chặt tối đa nhằm chấm dứt tình trạng loạn phương thức tuyển sinh như các năm trước. Mỗi cơ sở đào tạo chỉ được phép áp dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh cho toàn trường.

Đặc biệt, mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo chỉ được sử dụng duy nhất 1 phương thức xét tuyển (ngoại trừ xét tuyển thẳng và đối tượng cử tuyển)

Đi cùng với đó, các trường bắt buộc phải chuẩn hóa mã phương thức theo danh mục chung gồm 11 mã, chỉ áp dụng duy nhất một thang điểm và phải xác định rõ độ lệch điểm giữa các tổ hợp theo hướng dẫn thống nhất từ Bộ GD&ĐT

Dự thảo cũng bãi bỏ hoàn toàn các khái niệm và quy định liên quan đến điểm cộng trong xét tuyển.

Về điều kiện xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, dự thảo tiếp tục giữ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tối thiểu ở mức 15 điểm theo thang 30 cho tổ hợp 3 môn

Trường hợp tổ hợp xét tuyển không đủ 3 môn thi tốt nghiệp, điểm xét phải dựa trên tổng điểm thi hai môn bắt buộc Toán, Ngữ văn cùng một môn thi khác do hiệu trưởng công bố, bảo đảm không dưới 15 điểm.

Khi các thí sinh ở cuối danh sách có điểm xét tuyển bằng nhau, quyền ưu tiên trúng tuyển sẽ thuộc về thí sinh đặt thứ tự nguyện vọng cao hơn.

Ba lĩnh vực Pháp luật, Sư phạm và Sức khỏe, dù xét bằng kết quả thi tốt nghiệp hay học bạ, các ngành này đều phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định hằng năm.

Thí sinh xét tuyển vào ngành Luật bằng học bạ bắt buộc phải đạt học lực cả năm lớp 12 từ loại Giỏi trở lên.

Ngoài ra, cánh cửa đại học cũng mở rộng cho học sinh tốt nghiệp hệ trung học nghề khi nhóm đối tượng này chính thức được bổ sung vào nguồn tuyển sinh cùng nhóm ngành đào tạo.

Cấm thu thêm lệ phí ngoài hệ thống

Nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa cho người học, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo triệt để ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống tuyển sinh chung.

Các trường tuyệt đối không được yêu cầu thí sinh nộp lại bất kì giấy tờ, chứng chỉ hay chứng nhận kết quả nào vốn đã được đồng bộ trên hệ thống dữ liệu.

Bên cạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính, quy định tài chính trong tuyển sinh cũng được siết chặt.

Cơ sở đào tạo phải thực hiện đúng nguyên tắc tính đúng, tính đủ lệ phí xét tuyển và nghiêm cấm việc thu thêm bất kì khoản phí dịch vụ nào dưới mọi hình thức đối với các thí sinh đã đăng kí và nộp lệ phí qua cổng tuyển sinh chung của Bộ.

Năm 2026, các trường ĐH sử dụng 19 phương thức xét tuyển. Năm 2027, Bộ GD&ĐT dự kiến khoảng 11 phương thức.

Nghiêm Huê
#Tuyển sinh ĐH 2026 #Tuyển sinh ĐH 2027 #phương thức xét tuyển #điểm cộng ưu tiên #điểm sàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe