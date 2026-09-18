Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

TPO - Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Học sinh không tránh khỏi lo lắng

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo đại học, từ năm 2027, Bộ GD&ĐT dự kiến không cho các cơ sở đào tạo cộng điểm đối với thành tích, chứng chỉ ngoại ngữ. Đồng thời, mỗi ngành đào tạo được sử dụng tối đa ba phương thức xét tuyển trong năm 2027 và một phương thức từ năm 2028.

Thông tin này khiến học sinh lớp 12 và phụ huynh lo lắng, bởi nhiều em đã mất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức để học chứng chỉ ngoại ngữ. Có em thi nhiều lần để đạt mức điểm cao, kỳ vọng được cộng điểm trong xét tuyển.

Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ khiến học sinh lo lắng. (Ảnh: Hà Linh)

Cô Lê Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính, Hà Nội, cho biết nhiều học sinh lớp 12 của trường đã thi IELTS, trong đó có em đạt 7.5, 8.0, thậm chí 8.5. Một số học sinh cũng bắt đầu thi SAT và nhiều em đã đặt lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ trong tháng 9.

Năm nay, trường Nhân Chính có gần 600 học sinh lớp 12. Theo cô Hương, tỷ lệ học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ những năm gần đây có thể khoảng 70 - 80%.

"Không ít học sinh sau khi thi tốt nghiệp vẫn tiếp tục thi chứng chỉ tiếng Anh để có thêm cơ hội xét tuyển đại học", cô nói.

Những năm qua, học sinh thường tận dụng nhiều cơ hội để tăng khả năng trúng tuyển, từ điểm thi tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ đến các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Việc có thêm phương thức xét tuyển cũng khiến các em có thêm hy vọng vào trường, ngành mong muốn. Nhà trường, thầy cô giáo có kế hoạch dạy học, ôn tập hỗ trợ học sinh hết sức để đạt kết quả cao nhất.

Tuy nhiên, cô Hương cho rằng nếu chính sách thay đổi, cần có lộ trình để học sinh và phụ huynh chủ động. Những học sinh đang học lớp 12 đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh từ trước, nên nếu quy định thay đổi ngay có thể khiến các em lo lắng, thậm chí cảm thấy hụt hẫng.

Học sinh mong có lộ trình phù hợp

Em Nguyễn Tường Linh, học sinh lớp 12A13, Trường THPT Nhân Chính, cho biết em và nhiều bạn đã dành không ít thời gian và công sức để chuẩn bị các chứng chỉ ngoại ngữ và kỳ thi phục vụ xét tuyển đại học.

Linh dự định tiếp tục thi chứng chỉ vào tháng 12. Em cho rằng việc Bộ GD&ĐT giảm các phương thức xét tuyển có thể mang lại một số tác động tích cực, trong đó có việc giảm sự phức tạp và khoảng cách về điều kiện tài chính giữa học sinh.

Tuy nhiên, nữ sinh mong muốn chính sách mới có lộ trình phù hợp với học sinh đang học lớp 12, bởi các em đã chuẩn bị chứng chỉ từ trước.

Theo Linh, việc giảm số phương thức xét tuyển cũng có thể giúp những học sinh không có điều kiện học và thi nhiều chứng chỉ vẫn có cơ hội cạnh tranh bằng các phương thức chính.

"Em hoàn toàn đồng tình với việc rút ngắn và đơn giản hóa các phương thức, nhưng mong có lộ trình để những học sinh đã chuẩn bị chứng chỉ không bị ảnh hưởng quá lớn", Linh nói.

Em Trần Như Anh, học sinh lớp 12 tại Hà Nội cũng nói, đến thời điểm này em đã hoàn thành mục tiêu đạt 7.5 chứng chỉ IELTS để tập trung thời gian học, ôn tập các môn chuẩn bị cho thi tốt nghiệp, thi đánh giá năng lực. Do đó, khi hay tin năm nay Bộ sẽ bỏ cộng điểm chứng chỉ, em cảm thấy lo lắng, hụt hẫng.

Khó khăn vì đã đi 60 - 70% lộ trình

Chị Tạ Thu Hương, có con đang học lớp 12 năm nay chia sẻ sự băn khoăn, lo lắng trước đề xuất điều chỉnh phương thức xét tuyển đại học, trong đó có việc hạn chế hoặc bỏ cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ và một số thành tích, kết quả đánh giá khác.

Theo chị Hương, gia đình đã chuẩn bị phương án tuyển sinh cho con từ trước khi vào lớp 12. Con chị đã thi chứng chỉ IELTS và đạt 7.0, tương đương khoảng 9,5 điểm theo phương thức quy đổi mà một số trường đang áp dụng.

Chị Tạ Thu Hương, phụ huynh có con năm nay học lớp 12.

"Phụ huynh và học sinh thường chuẩn bị cho một kỳ thi, một phương thức xét tuyển từ rất sớm, có gia đình trước hai, thậm chí ba năm. Vì vậy, nếu đến lớp 12 mới có thay đổi thì các em rất khó điều chỉnh kế hoạch", chị nói.

Con chị Hương hiện dự kiến đăng ký ngành Truyền thông đại chúng. Trước đó, gia đình tìm hiểu phương thức xét tuyển của các trường và lựa chọn phương án kết hợp chứng chỉ IELTS với học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và các tiêu chí khác. Vì đã có chứng chỉ, con chị dành thời gian ôn tập tập trung cho các môn thi tốt nghiệp còn lại.

Theo phụ huynh này, kế hoạch học tập và xét tuyển của con đến nay đã hoàn thành khoảng 60 - 70%. Nếu phương thức tuyển sinh thay đổi vào thời điểm này, học sinh có thể phải điều chỉnh kế hoạch ôn tập, lựa chọn trường và ngành học.

"Không phải riêng gia đình tôi, rất nhiều phụ huynh đang lo lắng. Tôi không phản đối việc Bộ GD&ĐT điều chỉnh để phương thức tuyển sinh phù hợp, thống nhất hơn, nhưng mong có lộ trình cụ thể", chị Hương nói.

Chị cho rằng với học sinh lớp 12, đặc biệt những em đã hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ hoặc đang ôn các kỳ thi đánh giá năng lực, việc thay đổi chính sách cần tính đến thời điểm áp dụng. Với học sinh lớp 12 năm nay đã thi hoặc đang chuẩn bị thi chứng chỉ, sự thay đổi đột ngột có thể gây tâm lý hoang mang.

Theo chị Hương, nếu chính sách mới được áp dụng, Bộ GD&ĐT nên có bước chuyển tiếp để những học sinh đã chuẩn bị theo các phương thức tuyển sinh hiện hành vẫn có thể sử dụng kết quả đã đạt được. Điều này giúp các em không phải thay đổi toàn bộ kế hoạch học tập, ôn thi và đăng ký đại học trong thời gian ngắn.